Youth Awards'ta geri sayım başladı! 'Gençler En Çok Çalışmak İstedikleri Şirketleri Seçiyor'

Gençlerin kariyer platformu Youthall tarafından bu yıl ikinci kez organize edilen Youth Awards’ta oylamanın bitmesine az bir süre kaldı. Gençlerin görüşlerine değer vererek oylamaya katılan şirketlerin, 19 farklı kategoride belirleneceği Youth Awards’ta oylama 26 Ağustos tarihine kadar https://www.youthall.com/tr/youth-awards/voting adresinde devam edecek.

Oylamaya Şirketler ve Gençlerden Yoğun İlgi

Büyük ölçekli şirketlerden KOBİ’lere kadar farklı büyüklük ve sektörlerde hizmet veren şirketlerin; çalışma ortamlarını, şirket kültürlerini, staj ve yetenek ve eğitim programları gibi uygulamalarını gençlere aktardıkları, işe alım süreçlerini yönettikleri Youthall tarafından hayata geçirilen Youth Awards’a büyük ilgi devam ediyor.

Şirketlerin, hem bir işveren markası olarak gençler üzerindeki algılarını öğrendikleri hem de insan kaynakları çalışmalarını onların gözünden değerlendirilme fırsatı yakaladıkları Youth Awards’a bu yıl geçen yıla göre yüzde 25 artış ile 157 şirket aday oldu.

Şirketlerin sonuçlarını heyecanla beklediği ve şu ana kadar 200 farklı üniversiteden 85 binden fazla gencin oy kullandığı Youth Awards’ın sonuçları, Youthall’un web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında 10 Eylül’de açıklanacak.

Finanstan teknolojiye, perakendeden otomotive kadar çok sayıda sektörden şirketin aday olduğu Youth Awards’ta gençler, en çok çalışmak istediği şirketleri sektör özelinde seçerken aynı zamanda; sürdürülebilirlik çalışmaları, kariyer odaklı sosyal medya hesapları, kampüs etkinlikleri, staj ve yönetici adayı programları gibi farklı kategorilerde de şirketleri değerlendiriyor. Gençlerin “En çok ilham aldığı insan kaynakları lideri” kategorisinde 17 değerli sektör yöneticisi de yer alıyor.