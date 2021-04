Yörük Türkmen camiasından Bıden’e sert tepki: “Tarihi gerçekleri saptıramazsın, açıklaman hükümsüzdür”

ABD Başkanı Joe Bıden’in 1915 olayları için ’soykırım’ ifadesini kullanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Bıden’ın açıklamasına sert tepki gösteren Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, “Tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, hukuki ve vicdani dayanağı olmayan bu vahim açıklama tamamen hükümsüzdür” açıklamasında bulundu.

Yörük ve Türkmen dernekleri ile federasyonunun oluşturduğu Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği adına açıklama yapan Birlik Başkanı irfan Tatlıoğlu, 1915’te Ermeni çetelerinin Türklere karşı giriştiği katliamlar neticesinde devletin uygulamak zorunda kaldığı tehcir sırasında meydana gelen olayların soykırım olarak nitelendirilmesinin her şeyden evvel tarihi çarpıtmak olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Bıden’in 1915 olayları için ’soykırım’ ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Tatlıoğlu, ”Osmanlı Devleti büyük bir devletti, topraklarında her dine ve her ırka mensup vatandaşları da vardı. Osmanlı, topraklarında yaşayan hiçbir vatandaşını dışlamadığı gibi zulüm altında da bırakmamıştır. Yoksa 700 yıl üç kıtada hüküm sürebilir miydi? Ne zaman ki Misak-ı Milli sınırlarına çekilmek zorunda kaldı, işte o zaman bıraktığı toprakları kan ve gözyaşı aldı. Kaldı ki tarihin gerçeklerinde Ermenilerin başka ülkenin topraklarına tehciri değil, Osmanlı topraklarında bir bölgeden başka bölgeye tehciri söz konusudur ”dedi.

Tatlıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sözde soykırımdan bahsedenlerin o dönemde asıl Ermeni çetelerinin kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yaptığı katliamları görmezden gelmeleri tam anlamıyla akıl tutulmasıdır ve vicdanla bağdaşmamaktadır. Bize bu iddiaları atanlar önce geçmişte ve günümüzde kendi insanlık suçu soykırımlarına baksınlar. 200 yıl önce Amerika kıtasına yerleşirken o topraklardaki Kızılderilileri nasıl hunharca yok ettiklerine, Afrika’daki zencileri zincire vurup nasıl ülkelerine ve Avrupa’ya köle olarak sattıklarına, 3. dünya ülkelerine demokrasi götürme vaadiyle nasıl Afrika ve Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiklerine bir baksınlar. Bıden’ın Ermeni diasporasına şirin gözükmek amacıyla yaptığı açıklamayı şiddetle kınıyoruz ve medeniyetimiz, inancımız ve tarihte kurduğumuz hiçbir devletimiz soykırım iddialarıyla ilişkilendirilemez. Bizim tarihimiz şanlı bir geçmişe sahiptir. Talihsiz açıklamanın hukuki dayanağı yoktur ve tarafımızca hükümsüzdür.”

"Devletimizin ve milletimizin yanındayız"

Tatlıoğlu, “Eğer ki ABD başkanının tarihi utanç vesilesi olan sözde soykırımı açıklamasını 3 ay önce Ermenistan’ın işgalci saldırılarında Türkiye’nin desteğiyle kardeş Azerbaycan’ın kazandığı askeri zaferin bir neticesi olarak siyaseten diplomatik bir karşı saldırısı olarak algılarsak misliyle karşılık verdiğimiz de görülmektedir. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün sabahtan itibaren ABD’nin desteklediği Kuzey Irak’taki bölücü terör örgütlerine karşı yaptığı operasyon tesadüf sayılamaz. Bilinmeli ki biz Yörük ve Türkmen camiasının her bir ferdi dün olduğu gibi bu gün de devletimizin, milletimizin tam yanındayız, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesi harekatında askerlerimizin duacısıyız. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.