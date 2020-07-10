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YÖRSAN’ın iflas talebi kabul edildi
BALIKESİR’İN SUSURLUK İLÇESİNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE GEÇTİĞİMİZ YIL KAYYUM ATANAN YÖRSAN’IN İFLAS TALEBİ KABUL EDİLDİ.
Genel 10.07.2020, 13:05
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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde süt ve süt ürünleri üretiminde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yıl kayyum atanan YÖRSAN’ın iflas talebi kabul edildi.
Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada YÖRSAN’ın iflasına karar karar verilerek kararın hemen uygulanması için İflas Müdürlüğü ile Susurluk Ticaret Müdürlüğü’ne bildirilmesi kararlaştırıldı.
Geçtiğimiz yıl ekonomik sebeplerden dolayı şirket yönetimine kayyumun atandığı YÖRSAN firmasının iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kabul edildi. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya şirket yetkilileri ile üretici birliklerinin temsilcileri katıldı.
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