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Yoroz’un cazibesi artacak

Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yoroz Kent Ormanı, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğayla uyumlu bir düzenlemeyle yenileniyor.

Genel 24.12.2020, 13:59
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Yoroz’un cazibesi artacak

Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yoroz Kent Ormanı, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğayla uyumlu bir düzenlemeyle yenileniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu ilinde var olan rekreasyon alanlarının daha cazip hale getirilmesi ve turistik cazibeli mesire alanlarının arttırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Bu amaçla Kent Ormanı olan ancak son yıllarda cazibesini kaybeden Yoroz’da başlatılan çalışmalarda hızla sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent ormanında yürüyüş basamaklarının yenilenmesi, zirve noktasına seyir terası yapılması, at safari pistlerinin oluşturulması gibi birçok değişikliği hayata geçiriyor.

“Herkes zirveye çıkabilecek”

Kent ormanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bizlere vermiş olduğu startla birlikte ilimizde yeni yaşam alanları oluşturma ve bulunan mekanları da daha cazip yer haline getirme çabası içerisindeyiz” dedi.

Genel Sekreter Alp şöyle konuştu:

“Yoroz Kent Ormanı’nda bulunan yürüyüş basamaklarında oluşan tahribat nedeniyle burada düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşımla zirveye rahatlıkla gidebilecekleri bir ortam oluşturmuş olduk. Bir diğer cazibe merkezlerimizden biri olan Boztepe’de insanlarımız şehre batısından doğusuna bakıyordu, şimdi ise kent ormanında yapacağımız seyir terasıyla doğusundan batısına bakma şansı kazanmış olacak. Burada aynı zamanda at safarisi yapılması için pist oluşturacağız. Safari için yapılan yol ile Yoroz’da yaşanabilecek herhangi bir yangın vs. gibi durumlarda araçların rahatlıkla ulaşılması sağlanmış olacak. Burayı bu zamana kadar görmeyen, gelip de çıkamayan herkes zirveye rahatlıkla çıkabilecek. Yapılan tüm bu çalışmalar Orman İdaresi Müdürlüğü’nün onayı alınarak yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bizlere vermiş olduğu talimatla birlikte ilimizde yeni yaşam alanları oluşturma ve bulunan mekanları da daha cazip yer haline getirme çabası içerisindeyiz. Şimdiden burası şehrimize hayırlı olsun.”

Zirveden Ordu ve Giresun görülüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla vatandaşlara daha sağlıklı doğal ortamlar sunulacağını ifade eden Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, “Yoroz Kent Ormanı yaklaşık 10 yıldır Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen tescilli mesire yerlerimizden bir tanesi. Bu yıl burada Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projeyle kent ormanından daha sağlıklı bir şekilde faydalanması sağlanacak. Şehre 15 kilometre mesafede bulunan kent ormanı bir taraftan Ordu’yu diğer taraftan da Giresun’u görebilecek hâkim bir nokta. Burada yapılan çalışmayla vatandaşlara daha sağlıklı, doğal ortamlar sunulacak” şeklinde konuştu.
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