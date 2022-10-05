Yolun karşısına geçen kadına hafriyat kamyonu çarptı

Silivri’de işe gitmekten olan genç kadın, ters yola giren hafriyat kamyonunu çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah 06.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa mahallesi Hacı Pervane caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Şaduman (45), geri geri manevra yaparak ters yola giren sorumsuz bir sürücüsünün kullandığı hafriyat kamyonunun altına kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.