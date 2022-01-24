Yolda kalan vatandaşlar İmamoğlu’nun kulaklarını çınlattı

Tüm yurtta kar yağışı etkisini sürdürürken birçok bölgede trafik durdu ve vatandaşlar ise yollarda kaldı. Yolda kalan bir vatandaş ise “Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap” diye isyan etti.

İstanbul’da gün boyu etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Mesai saati bitimi nedeniyle araçları ile evine gitmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı. 3-4 saattir yollarda kalan vatandaşlardan biri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, ’balık keyfi yap’ diyerek isyan etti