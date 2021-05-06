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Yolda bulduğu yılanla oyuncak gibi oynadı

Bursa’da yolda yılan bulan vatandaşlar buldukları yılanla oyuncak gibi oynadı.

Genel 06.05.2021, 11:36
Yolda bulduğu yılanla oyuncak gibi oynadı

Bursa’da yolda yılan bulan vatandaşlar buldukları yılanla oyuncak gibi oynadı.

Havaların ısınmasıyla birlikte bu yıl erken uyanan yılanlar Nilüfer ilçesi Misi köyünde gözüktü. Toprağın üstünde yılanın gezdiğini gören inşaat işçileri yerde gezen yılanla "oyuncak" gibi oynadı. Yılanı yakalamak için uzunca uğraş veren işçiler yılanın saldırıya geçmesi üzerine kaçarak kendini kurtardı. Uzunca uğraşlar sonunda yılanı yakalamayı başaran işçiler, bu anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. İşçiler yılanı inceledikten sonra tekrardan doğaya saldı.
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