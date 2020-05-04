Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
99360
ALTIN
383.930
DOLAR
7.0047
STERLİN
8.7296
EURO
7.6571

Yolda bulduğu 19 bin 500 lirayı zabıtaya teslim etti

SULTANBEYLİ’DE BİR VATANDAŞ, YOLDA BULDUĞU 19 BİN 500 LİRAYI ZABITAYA TESLİM ETTİ

Yolda bulduğu 19 bin 500 lirayı zabıtaya teslim etti

SULTANBEYLİ’DE BİR VATANDAŞ, YOLDA BULDUĞU 19 BİN 500 LİRAYI ZABITAYA TESLİM ETTİ

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:06
3 Okunma
Yolda bulduğu 19 bin 500 lirayı zabıtaya teslim etti

Sultanbeyli’de bir vatandaş, yolda bulduğu 19 bin 500 lirayı zabıtaya teslim etti.

Sultanbeyli Kent Meydanında motosikleti ile ilerleyen Mehmet Akif Karakaş, üzerinde taşıdığı ve iş yerine ait 19 bin 500 lirayı düşürdü. Motosikletli gencin bir poşet düşürdüğünü gören Mehmet Bağlama, poşeti alarak içine baktı. Poşette para olduğunu gören Bağlama, Sultanbeyli Merkez Zabıta Noktasına giderek, parayı teslim etti. Emekli vatandaş, zabıta ekipleri ile polis merkezine gitmek üzereyken Karakaş geldi ve 19 bin 500 lira kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine zabıta, tutanak tutarak parayı teslim etti.

Bağlama, gencin düşürdüğü parayı alarak zabıtaya getirdiğini söyledi. Karakaş ise, iş yerine ait olan parayı bularak zabıtaya teslim eden Bağlama’ya teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: “TSK’ya ait uçak tıbbi yardımlarıyla birlikte Somali’ye hareket etti”
MSB: “TSK’ya ait uçak tıbbi yardımlarıyla birlikte Somali’ye hareket etti”
Bursa’da sokağa çıkma yasağı sona erdi
Bursa’da sokağa çıkma yasağı sona erdi
İzmir’de kısıtlama sonrası akaryakıt istasyonları marketlerinde uzun kuyruk
İzmir’de kısıtlama sonrası akaryakıt istasyonları marketlerinde uzun kuyruk
Burkina Faso’dan getirilen 122 Türk vatandaşı İzmir’de karantinaya alındı
Burkina Faso’dan getirilen 122 Türk vatandaşı İzmir’de karantinaya alındı
Adanalılar korona virüse şırdanla savaş açtı
Adanalılar korona virüse şırdanla savaş açtı
Kısıtlama kalkınca Bayrampaşa meyve sebze halinde yoğunluk yaşandı
Kısıtlama kalkınca Bayrampaşa meyve sebze halinde yoğunluk yaşandı
Bursa’da belediye başkanından toplu iftar düzenleyen vatandaşlara uyarı
Bursa’da belediye başkanından toplu iftar düzenleyen vatandaşlara uyarı
Sokağa çıkamayınca evlerinin bahçesinde Survivor yarışması düzenlediler
Sokağa çıkamayınca evlerinin bahçesinde Survivor yarışması düzenlediler
Muş’ta renk cümbüşü
Muş’ta renk cümbüşü
(ÖZEL) İstanbul’un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi
(ÖZEL) İstanbul’un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi
Karantinadaki 637 gurbetçi vatandaş, sahura davul ve manilerle uyandı
Karantinadaki 637 gurbetçi vatandaş, sahura davul ve manilerle uyandı
Kısıtlamanın sonrasında sabah İstanbul’da hareketlilik başladı
Kısıtlamanın sonrasında sabah İstanbul’da hareketlilik başladı
MSB: “Covid-19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım Somali’ye ulaştı”
MSB: “Covid-19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım Somali’ye ulaştı”
82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor
82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor
Kaybolan koyunlarını 12 gündür arıyor
Kaybolan koyunlarını 12 gündür arıyor
Samsun’da 430 bin 170 dekar tarım arazisi sulanacak
Samsun’da 430 bin 170 dekar tarım arazisi sulanacak
Amasya’da 494 bin 60 dekar tarım arazisi sulanacak
Amasya’da 494 bin 60 dekar tarım arazisi sulanacak
Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesi gün sayıyor
Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesi gün sayıyor
Siirt’te, yayla muzu olarak bilinen ışgının fiyatları el yakıyor
Siirt’te, yayla muzu olarak bilinen ışgının fiyatları el yakıyor
Bu okul kendi elektriğini üretmek için güneş santral kurdu
Bu okul kendi elektriğini üretmek için güneş santral kurdu

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim