Yolcu dolu otobüs TEM’de kontrolden çıkıp viyadükte asılı kaldı

Kocaeli TEM otoyolunda içinde 30 yolcu bulunan yolcu otobüsü, rahatsızlanan sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerleri parçalayarak viyadük üzerinde asılı kaldı. 30 metre yükseklikteki viyadükten uçmaktan son anda kurtulan otobüsteki 6 kişi ise yaralandı.

Olay Kocaeli TEM Otoyolu İzmit Gültepe tünelleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kamil Koç firmasına ait Abdullah Acar idaresindeki 42 BZY 58 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul’dan aldığı yolcuları Konya’ya götürmek üzere yola çıktı. İzmit Gültepe tünellerinde seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsü, sürücünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otobüs, Gültepe Viyadükleri üzerinde bariyerleri parçalayan otobüs, 30 metre yüksekliğindeki viyadük üzerinden bariyerlere takılarak asılı kaldı. Ön kısmı viyadükten sarkan otobüsteki 6 kişi ise yaralandı.

Sürücü ve 5 yolcu yaralandı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yolcular, otobüsün arka kapısından tahliye edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdullah Acar ve 5 yoldu ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Yolcular yaşadıkları dehşet anları anlattı

Kazada yaşadıkları korku dolu anları anlatan Ahmet Bera Demir adlı yolcu, “Her şeyi gördüm, uyumamıştım tam. Duvara çarptığımızı ve tuğlaların üzerine çıktığımızı söyleyebilirim. Sol tekerin o şarampolün üzerine çıktığını hatırlıyorum. Bir sağa yattık, ben sağa devrildik diye düşündüm. Sağ tarafta uçurum, sol tarafta uçurum, viyadük girişindeyiz. Sol taraftaki uçurumu gördü bir panikle sağa kırdı şoför ki, bu sefer de sağ taraftaki uçuruma doğru yöneldik. Sağ taraftaki bariyerlerin de emniyet kısmını herhalde tekerlekler altına aldı o şekilde uçuruma uçmadan durduk ve çok şükür kurtulduk” dedi.

“Tost yediğinden bahsediyordu, dokunmuş olabilir”

Otobüs sürücüsünün seyahatin başından itibaren sağlıklı hareket etmediğini iddia eden Demir, “Şoför yolda bir kustu zaten gelmeden önce bir şey yedi galiba. Rahatsızdı galiba. Tost yediğinden bahsediyordu. Tost dokunmuş olabilir. Yolda Ataşehir’den çıkışta da dikkat dağınıklığı müthişti yani. Yanında biri olmasa biz daha Ataşehir’in çıkışında bile kaldırıma çıkıyorduk. Yanındaki adam yolundan gitmesi yönünde uyardı. Otobüste 30’a yakın kişiydik” diye konuştu.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı

Kazada viyadükten sarkan otobüs ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik, otobüsün çekilmesi sonrasında normale döndü. Kazada otobüste bulunan yoldular, itfaiye ekiplerinin servislerine alınarak otoyoldaki bir dinlenme tesisinden başka bir yolcu otobüsüne aktarıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.