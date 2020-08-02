Yol kenarına dökülen kurban atıklarının kokusu köyü sardı
BİLECİK’TE BİR TRAKTÖR TARAFINDAN KURBAN BAYRAMI'NDA KESİLEN BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN ATIKLARINI YOL KENARINA DÖKÜLDÜ
Bilecik’te bir traktör tarafından Kurban Bayramı’nda kesilen büyük ve küçükbaş hayvanların atıklarını yol kenarına döküldü. Bu durum karşısında vatandaşlar isyan etti.
Alınan bilgilere göre; merkeze 21 kilometre uzaklıktaki Örenköy yolu Gıyıyik deresi mevkinde 1 araç ve 1 traktör römorkundan dökülen büyük ve küçükbaş hayvanların atıklarının kokusu köylüleri çileden çıkardı. 4 senedir aynı mevkide bu olayın gerçekleştiğini anlatan köylüler, yetkililerden yardım bekliyor. Görgü tanıkları tarafından plakası olmayan sarı römorklu bir traktör ve adını okuyamadıkları bir belediyeye ait araç tarafından döküldüğü iddia edilen hayvanların atıklarının bir anda önce kaldırılmasını isteyen köylüler, bunları dökenlerin tespit edilmesini istediler. Geçtiğimiz yıllarda bu konu hakkında gerekli yerlere şikayet ettiklerini anlatan köylüler, hiçbir sonuca ulaşamadıklarını söylediler.
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