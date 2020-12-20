Yoksullar için toplanan kıyafetleri çaldılar
Bodrum’da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 3 kişi, giysi ve ayakkabı kumbarasına saldırdı.
Bodrum’da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 3 kişi, giysi ve ayakkabı kumbarasına saldırdı.
Yoksullar için toplanan tüm kıyafetleri çalan 3 şahıs daha sonra gözlerden kayboldu. Hem kamu malına zarar veren hem de ihtiyaç sahiplerine gidecek tüm kıyafetleri çalan 3 şahıs güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
Bodrum Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kentin çeşitli noktalarına yenileyerek yerleştirdiği giysi ve ayakkabı kumbaralarından bazılarına kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Gece sokağa çıkma kısıtlaması da hiçe sayan 3 kişi duyarlı vatandaşların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bıraktıkları kumbaraları zarar verdi. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıslar 3 adet kumbaranın içindeki tüm giysileri aldığı öğrenildi.Olayı gerçekleştiren şahısların tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
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|12
|21
|7. Karagümrük
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|19
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|13
|18
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|13
|18
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|13
|17
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|15
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|15
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|12
|15
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|12
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|12
|12
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|11
|11
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|11
|10
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|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. West Ham
|13
|21
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Sociedad
|15
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|13
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Real Betis
|14
|16
|12. Valencia
|14
|15
|13. Eibar
|13
|15
|14. Levante
|13
|14
|15. Elche
|12
|14
|16. Deportivo Alaves
|14
|14
|17. Real Valladolid
|14
|14
|18. Getafe
|12
|13
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11