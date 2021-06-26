Yokluğun manavı varlıkta tercih edilmiyor

Kış döneminde tezgâhında sürekli bulundurduğu eriğe il dışından bile talep olan Eskişehirli manav Emin Özkaya, yaz döneminde ürüne artık eskisi kadar tercih edilmediğini anlatarak, "Erik için şu anda bana gelen yok, ancak kış geldiğinde yine bana dönecekler" dedi.

Kış sezonunda erik fiyatları hemen hemen bin liraya yaklaşıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de bu dönemde erik bulmak hayli araştırma gerektiriyor. Ancak özel istek, hamile ve hastalar için eriğe ihtiyacı olduğunda herkes bunun Eskişehir Kurtuluş Kaplı Pazarında bulunan Emin Özkaya’da olduğunu biliyor ve birbirine tavsiye ediyordu. Bu sebeple Özkaya, Eskişehir merkez, ilçeleri ve çevre illerinden gelen müşteriye erik satıyordu. Ancak yaz döneminde eriğe artık herkesin ulaşabileceği ve fiyatlar olarak da uygun olduğu için pek kimse sadece erik almak için kendisine gitmiyor.

“Artık beni tercih etmiyorlar”

Kış sezonunda erik satan Özkaya, eski satışlarıyla şu anki satışını kıyasladı. Özkaya, “Kimsede erik bulamazken herkes bana gelirdi. Eskişehir dışından da gelenler çok olurdu. Hastalar için, hamileler için, gurbetçilerin özler talepleri için kilosu 800-900 liraya satılırken de gelip erik alırdı. Ama şu an her yerde erik var. Millet, bahçesinde yetiştiriyor. Evin köşesinde kurulan pazarda da erik var. Fiyatlar uygun. Dolayısıyla artık kimse sadece erik için beni tercih etmiyor. Meyve almak için gelenler diğer meyvelerin yanı sıra belki erik alıyor” diye paylaştı.

“Eskiden 1 kilo satıp kazandıklarım şu anda 80 kiloya değemez”

Kış mevsiminde erik fiyatının pahalı olduğu söyleyen Özkaya, “Kış ayların erik pahalı oluyor çünkü yurt dışından geliyor. Şile’den erik getiriyoruz. Getiriyoruz ki buradaki vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Kış aylarında çok gelen olsa da herkes 100 gram, 200 gram erik alıyordu. Gün sonunda 1 kilo, 2 kilo erik satmış olurduk. Şimdi ise kilosu 10 liraya satıyoruz. Ona göre eski fiyatta bir kilonun parasını bulmak için 80 kilo erik satmam gerekiyor. Ancak bu çok zor bir şeydir. Şimdi günde 20-30 kilo erik bile zar zor satıyoruz. Çünkü insanlar başka yerlerden erik alıyor. Sadece erik için gelmiyor. Anlayacağınız eskiden sattığımız 1 kilo şu anda 80 kiloya değemez oldu” diye konuştu.

“Yine bana dönecekler”

Erik satmak için kış mevsimini bekleyen manav Emin Özkaya, şunları söyledi:

“Erik için şu anda bana gelen yok, ancak kış geldiğinde yine bana dönecekler. Çünkü o kadar zahmet verip yurt dışından erik getiren çok az. Türkiye genelinde yok sayılacak kadar az. Dolayısıyla şu anda ilgi görmezsem de kışın vatandaşlar yine erik için buraya gelecek. Biz de onlar için yine yurt dışından erik getireceğiz.”