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YÖK Başkanı Özvar, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile YÖK arasındaki Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı.

Genel 05.10.2022, 12:45
YÖK Başkanı Özvar, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile YÖK arasındaki Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı.

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