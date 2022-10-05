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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenleme sayesinde hamdolsun kalmamıştır. Geçmişte bununla ilgili utanç verici bir mesele yaşandıysa bunun sebebi CHP zihni
YÖK Başkanı Özvar, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile YÖK arasındaki Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı.
Genel 05.10.2022, 12:45
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile YÖK arasındaki Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı.