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YÖK Başkanı Özvar: "(KPSS soruşturmasıyla ilgili) Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, Genel Kurul’da KPSS İnceleme Raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek."
YÖK Başkanı Özvar: "(KPSS soruşturmasıyla ilgili) Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, Genel Kurul’da KPSS İnceleme Raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek."
Genel 30.09.2022, 10:14
YÖK Başkanı Özvar: "(KPSS soruşturmasıyla ilgili) Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, Genel Kurul’da KPSS İnceleme Raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek."