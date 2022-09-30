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YÖK Başkanı Özvar: "(KPSS soruşturmasıyla ilgili) Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, Genel Kurul’da KPSS İnceleme Raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek."

YÖK Başkanı Özvar: "(KPSS soruşturmasıyla ilgili) Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, Genel Kurul’da KPSS İnceleme Raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek."

Genel 30.09.2022, 10:14
YÖK Başkanı Özvar: "(KPSS soruşturmasıyla ilgili) Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, Genel Kurul’da KPSS İnceleme Raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek."

YÖK Başkanı Özvar: "(KPSS soruşturmasıyla ilgili) Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, Genel Kurul’da KPSS İnceleme Raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek."

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