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YÖK Başkanı Özvar: "Farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaşını tamamlayan kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerimizin ön lisans ve lisans programlarında kontenjan ayırdık."
YÖK Başkanı Özvar: "Farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaşını tamamlayan kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerimizin ön lisans ve lisans programlarında kontenjan ayırdık."
Genel 08.03.2023, 14:11
YÖK Başkanı Özvar: "Farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaşını tamamlayan kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerimizin ön lisans ve lisans programlarında kontenjan ayırdık."