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Yoğurt kabıyla bateri çalan çocuğa yoğun ilgi

Taksim İstiklal Caddesi’nde bir çocuğun yoğurt kabı ve tahta çubuklarla yaptığı müzik gösterisine, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Genel 14.07.2022, 09:28
Yoğurt kabıyla bateri çalan çocuğa yoğun ilgi

Taksim İstiklal Caddesi’nde bir çocuğun yoğurt kabı ve tahta çubuklarla yaptığı müzik gösterisine, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki bir çocuğun yoğurt kabı ve tahta çubuklarla yaptığı müzik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Küçük çocuğun adeta bateriye benzeyen müzik şovunu izlemek için etrafta toplanan vatandaşlar bol bol video çekti. Çocuğun müzik şölenini dinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, caddede kalabalık bir grup oluşturdu.

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