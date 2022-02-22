Yoğun trafikte İstanbul dünyada 5, Avrupa’da 2’nci sırada

Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı. İstanbul dünyanın en yoğun 5’inci, Avrupa’nın ise en yoğun 2’nci trafiğine sahip.

Medya takip kurumu Ajans Press’in uluslararası navigasyon şirketi Tomtom’un, Trafik Endeksi verilerinden elde ettiği bilgilere göre şehirlerin trafik yoğunluğu haritası belirlendi. Araştırma toplamda 57 ülkede 416 şehri kapsadı. Dünyada trafik yoğunluğu en yüksek şehir Rusya’nın başkenti Moskova oldu. Hindistan’dan Mumbai 2’nci en yüksek yoğunluğa sahip olurken, Bogata (Kolombiya), Manila (Filipinler), İstanbul (Türkiye) sırasıyla yoğunluğu en fazla olan şehirler oldu. Avrupa’daki yoğunluk sıralamasında ise Moskova yine zirvede yer alırken, İstanbul 2’nci, Kiev 3’üncü, Novosibirk 4’üncü ve Odessa 5’inci sırada yer aldı.

İstanbul’da Cuma günü saat 18.00’a dikkat

Araştırmada paylaşılan veriler, A noktasından B noktasına trafik olmayan şartlarda gidilen sürenin yoğun trafikte ortalama ne kadar süre arttığını gösteriyor. İstanbul’da normal şartlarda 30 dakikada kat edilen bir mesafe trafik olduğu zaman yüzde 51 oranında artıyor ve 45 dakikanın üzerine çıkıyor. İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saat ise Cuma 18.00 olarak kayıtlara geçti.

Medyaya en çok kaza haberleri yansıdı

Ajans Press’in gerçekleştirmiş olduğu medya araştırmasına göre, medyanın trafiği konuşma oranları da belli oldu. Trafik başlığı altında son bir yıl içerisinde gazete, dergi ve haber sitelerine 2 milyon 594 bin haber yansıdı. Trafik haberleri içerisinde en çok kazalarla alakalı haberler yansıma bulurken trafik yoğunluğu başlığı altında çıkan haberler toplam haberlerin yüzde 18’ine tekabül etti.