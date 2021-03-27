Yoğun trafiğe daldı, yere düşen Türk Bayrağı’nı böyle kaldırdı

Yalova Subaşı Belediyesi’nde görevli zabıta memuru Faruk Dağaşan ana yola düşen Türk Bayrağını akan trafiğe rağmen yerden kaldırdı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yalova Altınova ilçesi Tavşanlı ışıklardan aracı ile geçtiği esnada Subaşı Belediyesi zabıta memuru Faruk Dağaşan ana yola düşmüş Türk Bayrağı’nı gördü. Kendi aracını emniyet şeride çeken Dağaşan, yoğun trafiğe rağmen koşarak yere düşmüş Türk Bayrağını kaldırarak aracına götürdü. Dağaşan’ın alkış toplayan bu hareketi güvenlik kameralarına da yansıdı.

Dağaşan, yaşadığı olayı şu şekilde anlattı:

“Subaşı Kalıcı Konutlardan oturuyorum. Yalova’ya gidiyordum seyir halindeydim. Tavşanlı ışıklarında Türk Bayrağımızı yerde gördüm. Trafiği riske atmamam için ileride sağda emniyet şeridine çektim aracımı. O şekilde yerde bırakamazdım. Sonuçta millet olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Ve birlik beraberliğimizin simgesi olan Türk Bayrağımızı o şekilde yerde bırakamazdım. Bayrağımızın yeri gök kubbedir. Görevimi yaptığımı düşünüyorum gururluyum. Her Türk vatandaşının yapması gerekeni yaptım bundan da çok gururluyum.”

Davranışının sosyal medyada büyük takdir toplamasıyla ilgili de soruları yanıtlayan Dağaşan, “BTabi ki tepkiler çok güzel. Gurur verici bir şey. Çok güzel tepkiler aldım. Bir sürü tanımadığım kişiler aradı tebrik etti gerek sosyal medyada gerek arayarak. Hepsine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.