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Yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.
Genel 17.12.2020, 13:39
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Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun Kuyulu mevkiinde görülen yoğun sis, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine kadar etkili oldu. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yaklaşık 35 kilometrelik bir alanı kaplayan yoğun sis, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi yakınlarında etkisini yitirdi.
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