Yoğun kar yağışı yüzünden hamile kadın köyünde mahsur kaldı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde hamile kadın kar yağışı yüzünden köyünde mahsur kaldı. İmdadına köy muhtarı ve UMKE ekipleri yetişti.

İlçenin Elmacı köyü Dereköy Mahallesinde yaşayan hamile kadın Gülsüm Mumcu, sancılarının artmasıyla 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı yüzünden köyünde mahsur kalan hamile kadının imdadına ambulansta yetişemedi.

Köy muhtarı Mustafa Özmen, UMKE ekiplerine haber vererek yardım istedi. Bu esnada köy muhtarı Özmen, kendi imkanları ile hamile kadının, evinin önünü araç girişine açarak yardımda bulundu. Gelen UMKE ekibi ile ana yola indirilen hamile kadın Gülsüm Mumcu, oradan ambulansa bindirilerek Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirildi. Gebe kadının ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.