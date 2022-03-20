Yoğun kar yağışı Kastamonu’da 443 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 443 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köy sayısı 443’e yükseldi. Merkez ilçeye bağlı 3, Abana ilçesine bağlı 7, Ağlı ilçesinde 13, Araç ilçesinde 11, Azdavay ilçesinde 41, Bozkurt ilçesinde 31, Cide ilçesinde 65, Çatalzeytin ilçesinde 39, Daday ilçesinde 28, Devrekani ilçesinde 50, Doğanyurt ilçesinde 19, İhsangazi ilesinde 9, İnebolu ilçesinde 39, Küre ilçesinde 30, Pınarbaşı ilçesinde 25, Seydiler ilçesinde 14, Şenpazar ilçesinde 19 köye ulaşım sağlanamıyor. Toplam 4 bin 756 kilometrelik yolun kapalı olduğu öğrenilirken, Kastamonu İl Özel idaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.