Yoğun kar yağışı damı çökertti, 10 koyun telef oldu

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Ömerköy’de kar sebebiyle çöken damın altında kalan 10 koyun telef oldu. İtfaiye erleri çöken damın altından 10 koyunu yaralı halde kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk Ömerköy Mahallesinde Mithat Güngör’e ait damın çatısı çöktü. Damının çökmesiyle olay yerine giden itfaiye ekipleri, çatının altında kalan 20 koyunun 10 tanesini hafif yaralı halde çıkardı. 10 koyunsa telef oldu.