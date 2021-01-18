Yoğun kar ahırı çökertti hayvanlar telef oldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyünde aşırı kar yağışı bir ahırın çatısının çökmesine sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, 2 gündür yoğun kar yağışının yaşandığı köyde Resul Tanrıkul’a ait samanlığın çatısı, biriken karların ağırlığını taşıyamayıp çöktü. Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar kurtarılırken 10 tavuk ise telef oldu.