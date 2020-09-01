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Yılmaz’dan finalistlere moral ziyareti

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, TEKNOFEST 2020 HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ’NDE YILDIRIM’I TEMSİL EDEREK FİNALE KALMA BAŞARISI GÖSTEREN GENÇ MUCİTLERİ ZİYARET ETTİ.

Genel 01.09.2020, 13:17
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Yılmaz’dan finalistlere moral ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Yıldırım’ı temsil ederek finale kalma başarısı gösteren genç mucitleri ziyaret etti.

Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesinde, 3 kategoride finalde yarışacak olan öğrencilerle biraraya gelen Başkan Oktay Yılmaz, burada gençlerle sohbet ederek ürettikleri elektrikli araçları inceledi.Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliği ile birçok projeye imza atmaya devam ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İki kampüsüyle bir üniversite şehri olan Yıldırım’da öğrencilerimize yeni yurt alanları oluşturarak ortak geliştirdiğimiz projelerle de şehri canlandırmayı, öğrencilerimiz için şehri bir staj alanına çevirmeye gayret ediyoruz. TEKNOFEST ile Bursa Teknik Üniversitemizin işbirliği kapsamındaki çalışmada üniversitemizden 20 takımımız finale kaldı. Bunlardan 2 takımımız elektrikli araçlar kategorisinde. Bugün bu takımımızı buradan final yarışmalarına uğurluyoruz. Öğrencilerimizin okullarını bitirmeden önce eğitim alanlarında yaptıkları çalışmalar kendilerine bir nevi staj oluyor. Çalışma döneminde karşılaşacakları zorluklara, konulara şimdiden vakıf oluyorlar. En az dersler kadar bu tip çalışmalar ve yarışmalarda gençlerimiz için büyük önem teşkil ediyor. Bu minvalde Bursa Teknik Üniversitesi öğrenci çalışma gruplarına şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

TEKNOFEST’in, Türkiye’nin yerli ve millî teknolojisini geliştirme, tablet ve bilgisayar oyunlarına tutsak olmuş öğrencileri program yazan, teknoloji üreten genç nesile dönüştürme projesi olduğunu dile getiren Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise, “Bu sene 2 aracımızla 3 kategoride yarışıyoruz. Yüzde yüz elektrikli ve şoförlü olarak yarışacak bir aracımız otonom yani şoför olmadan programlanmış rota üzerinde yolculuğunu yapacak. Elektrik sarfiyat etkisi, hızı ve kontrol kabiliyetleri gibi bir sürü parametreler var. Yurtdışından da bu yarışmaya katılan birçok üniversite mevcut. Dolayısıyla uluslararası bir yarışma, öğrencilerin bilgi ve becerilerini sergiledikleri bir sahne. Buradaki öğrencilerimiz aynı zamanda Ankara’da ve ülkemizin çok değişik yerlerinde bulunan göz bebeğimiz savunma sanayi kuruluşlarına ve üstün teknoloji üreten firmalarımızda yetişmiş insan kaynağı olarak kariyer planlamasına da geçiyorlar. Biz gururluyuz, öğrencilerimize, hocalarımıza, şehrimize ve Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Bursa’mızı güzel bir şekilde temsil edecekler ve geleceğimizin teknoloji üreten gençleri haline gelecekler” ifadelerini kullandı.

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