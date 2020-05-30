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Yılmaz Özdil’in villasının kaçak bölümleri yıkılıyor

YILMAZ ÖZDİL'İN BODRUM’UN BİTEZ MAHALLESİNDE BULUNAN MİLYON DOLARLIK VİLLASININ KAÇ BÖLÜMLERİ YIKILIYOR.

Yılmaz Özdil’in villasının kaçak bölümleri yıkılıyor

YILMAZ ÖZDİL'İN BODRUM’UN BİTEZ MAHALLESİNDE BULUNAN MİLYON DOLARLIK VİLLASININ KAÇ BÖLÜMLERİ YIKILIYOR.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:34
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Yılmaz Özdil’in villasının kaçak bölümleri yıkılıyor

Yılmaz Özdil’in Bodrum’un Bitez Mahallesinde bulunan milyon dolarlık villasının kaç bölümleri yıkılıyor.

Sabah saatlerinde yaklaşık 10 işçi villa sorumlusu ile beraber gelerek yıkım işlemine başladı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkımın gün boyu süreceği öğrenildi. Eve gelen 10 kişilik ekip önce pencere ve kapıları söktü. Daha sonra ise jeneratör odasından yıkıma başlandı. Kaçak bölümlerde bulunan ev eşyaları dün kamyonlarla taşınmıştı.

İmar affını eleştirdi, aftan yararlanmak istedi

Yılmaz Özdil, 28 Eylül 2019 tarihinde "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye’de. Pay hattı sorunudur, pay hattı" yazısını kaleme almıştı. Yazdığı yazıyla çelişen Özdil’in, imar affına başvurduğu ortaya çıkmıştı. Ekipler tarafından Özdil’in evinin kaçak olan jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergole yerine yaptırdığı çelik iskeletlerin kaçak olduğu öğrenildi. Ruhsatta 120 metrekare olan evin 310 metrekareye çıkarıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Yılmaz Özdil’in Bitez Mahallesi Aktur Sitesi’nde bulunan deniz manzaralı villasının bir bölümü kaçak çıkmıştı. Özdil’in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği anlaşılmış ve imar affına başvuran Yılmaz Özdil’in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti. Villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu. Hülya Özdil’in üzerine kayıtlı villadaki kaçak yapılar 2018 yılında imar affına başvurularak yasallaştırılmak istenmişti. Hülya Özdil’in imar affına başvurduğu sırada yapının ticari alanda kaldığını bildirmediği de yapılan incelemeler sonucu gün yüzüne çıktı.

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