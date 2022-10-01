Yılın En Efsaneleri Ödülleri, sahiplerini buldu

Yılın En Efsaneleri Ödülleri, Maltepe’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın En İyi Moderatörü" ödülünü Alper Altun, “Yılın En Efsane Fotoğrafçısı” ödülünü ise Burak Yıldırım aldı.

Legend Fashion dergisinin daha önce İngiltere ve Ukrayna’da düzenlediği ’’Yılın En Efsaneleri’’ ödül töreni, bu yıl Türkiye’de 2’nci kez gerçekleştirildi. Ödüller, yapılan oylamalar sonrası sahiplerini buldu. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı ödül töreninde "Yılın En İyi Moderatörü" ödülünü TGRT Haber sunucusu Alper Altun, “Yılın En Efsane Fotoğrafçısı” ödülünü ise Burak Yıldırım aldı. Organizasyonda sağlıktan sosyal medyaya müzikten tekstile kadar birçok alanda başarı gösteren isimlere ödülleri takdim edildi.

“Mutluyum, gururluyum”

Ödül töreni sonrası konuşan Alper Altun, “Daha önce spikerlik, sunuculuk, habercilik ödülleri almıştım. Mutluyum, gururluyum. Yılın En Efsane Moderatörü ödülünü almak gerçekten gurur verici. Ben bu ödülü Aslıhan Ören’e, Ercan Seki’ye, yöneticilerime, çalışma arkadaşlarıma ve tüm gazetecilere armağan ediyorum” dedi.

“Kendi tarzımıza uygun farklı çekimlerimiz var”

“Yılın En Efsane Fotoğrafçısı” ödülünü alan Burak Yıldırım ise, “Uzun yıllardır Kapodakya’da fotoğraf sanatıyla uğraşıyorum. Yaklaşık 20 yıldır fotoğrafçılık yapıyorum. Son yıllarda moda ve turistik fotoğraflar çekiyoruz. Kendi tarzımıza uygun farklı çekimlerimiz var. Bu gecede de ödüle layık görüldük. Bu tarz ödüller bizi işimize karşı daha da yakınlaştırıyor” diye konuştu.