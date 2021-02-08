Yılın Basın Fotoğrafları Yarışmasında bir ilk: “Yurtdışı Türkler Özel Ödülü”

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda, bu yıl ilk kez yurt dışında yaşayan Türkler, akraba topluluklar ve Türkiye’nin yurt dışındaki etkinlikleri gibi konuları yansıtan bir fotoğraf ve hikayesine “YTB Yurtdışı Türkler Özel Ödülü” verilecek.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından uzun yıllardır düzenlenen “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasında bu yıl bir ilk yaşanacak. Yarışmadaki tüm kategoriler arasından, yurt dışında yaşayan Türkler, akraba topluluklar ve Türkiye’nin yurt dışındaki etkinlikleri gibi konuları yansıtan bir fotoğraf ve hikayesine “YTB Yurtdışı Türkler Özel Ödülü” verilecek. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)’nin desteğiyle verilecek olan “YTB Yurtdışı Türkler Özel Ödülü” Türkiye’nin yurt dışındaki vatandaşlara ve akraba topluluklara yönelik faaliyetlerine dikkat çekecek. Yarışmaya yurt dışında faaliyet gösteren medya mensupları da katılabilecek.

Başvurular “www.tfmd.org.tr” adresinden online olarak alınacak olup, yarışmaya ilişkin detaylı bilgiler de aynı adreste yer alıyor. Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’na son başvuru ise 15 Mart 2021 tarihi olarak belirlendi.