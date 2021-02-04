banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Beynini bilgisayara bağlayacak
Beynini bilgisayara bağlayacak

Yılın Basın Fotoğrafları heyecanı başlıyor

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 36 yıldır aralıksız olarak düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasının başvuruları 15 Şubat’ta başlıyor. Yarışma, Türkiye’de aralıksız olarak devam eden en uzun süreli fotoğraf organizasyonu olan “Yılın Basın Fotoğrafları” medya dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alıyor.

Genel 04.02.2021, 13:08 04.02.2021, 14:15
2
Yılın Basın Fotoğrafları heyecanı başlıyor

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 36 yıldır aralıksız olarak düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasının başvuruları 15 Şubat’ta başlıyor. Yarışma, Türkiye’de aralıksız olarak devam eden en uzun süreli fotoğraf organizasyonu olan “Yılın Basın Fotoğrafları” medya dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alıyor.

Yılın Basın Fotoğrafları ’2021; haber, spor, günlük yaşam, foto röportaj, portre, doğa ve çevre ile geçtiğimiz yılda tüm dünyayı etkisine alan pandemi, sağlık çalışanları saygı kategorilerinde düzenleniyor. Yarışma, zor şartlarda görev yapan foto muhabirlerini mesleklerinde özendirmek amacını taşıyor, basın fotoğrafçılığının gelişmesinde katkı sağlamayı da hedefliyor. Ödül alan tarihe not düşen fotoğraflar, 32 yıldır aralıksız “Yılın Basın Fotoğrafları” adıyla basılan özel katalogda kalıcı hale getiriliyor.

“Türkiye Güzellikleri” genel katılıma açılıyor

Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında son 5 yıldır ayrı bir kategori olarak değerlendirilen ve büyük ilgi gören “Türkiye Güzellikleri” ayrı bir yarışma formatında amatör, profesyonel tüm fotoğrafçılarının katılımına açıldı. Yarışmada ödül alan fotoğraflar, Türkiye’nin tanıtımı adına uluslararası alanda sergilerde değerlendirilecek. Yarışmanın toplam para ödülü ise 15 bin TL. Yarışmada İnstagram üzerinden #türkiyeguzellikleri ve #beautiesofturkey etiketleriyle yapılacak paylaşımlar arasından yapılacak değerlendirme ile bir fotoğrafa 5 bin TL “etkileşim” ödülü verilecek.

Ara Güler adı yaşıyor

Yılın Basın Fotoğrafları, yarışmasına geçtiğimiz yıl eklenen yalnızca lise ve üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan Ara Güler Özendirme Ödülü ise usta foto muhabirinin adını ve anısını yaşatmak amacıyla kalıcı hale geliyor. Toplam ödülü 4 bin TL ve 2 adet fotoğraf makinesi olan Ara Güler Özendirme Ödülü’ne Türkiye’de ve KKTC’de örgün eğitim gören tüm üniversite ve lise öğrencilerinin başvuruları kabul ediliyor.

Son başvuru 15 Mart 2021

Yılın Basın Fotoğrafları’2021 yarışmasının toplam para ödülü ise 35 bin TL. Yarışmanın büyük ödülü olan Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü’nün sahibi 5 bin TL ödül kazanacak. Yılın Basın Fotoğrafları’2021 başvuruları Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin resmi web sitesi www.tfmd.org.tr adresinden online olarak kabul ediliyor. Her yıl binlerce kare fotoğrafın değerlendirildiği yarışmanın son başvuru tarihi ise 15 Mart 2021. Yılın Basın Fotoğrafları’2021’un Jürisi, Nisan ayında açıklanacak ve Mayıs ayında toplanacak. Ödüller Haziran ayında Ankara’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Jüride özel isimler

Medyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan Yılın Basın Fotoğrafları’2021 jürisinde de Türk ve dünya basın fotoğrafında söz sahibi isimleri bir araya getiriyor. Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Başvuru yapmak isteyenler

Yarışmaya katılmak isteyenler www.tfmd.org.tr adreslerinden yarışma şartlarına ve online başvuru sayfasına ulaşabilecek.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16