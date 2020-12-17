Yılın Basın Fotoğrafları 2020’de SGDD-ASAM Özel Ödülü Selçuk Şamiloğlu’nun oldu

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin “Yılın Basın Fotoğrafları 2020” yarışmasında Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Özel Ödülü’nü Selçuk Şamiloğlu kazandı.

Bu yıl 35’incisi düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları 2020 ödüllerinde 6 bine yakın fotoğraf arasından 7 kategoride 34 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Yarışmada Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Özel Ödülü’nü kazanan Hürriyet Gazetesi’nden Selçuk Şamiloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen törenle ödülünü Emine Erdoğan’ın elinden aldı. Ödül töreni sonrasında SGDD-ASAM Genel Merkezi’ne teşekkür ziyareti gerçekleştiren Şamiloğlu, SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak ile görüştü. Şamiloğlu, “Fotoğraflarımla savaşa rağmen çok zor şartlarda bile olsa çocukların eğitim görmek için nasıl çabaladıklarını göstermek istedim” dedi.

Şamiloğlu, ödül kazandığı İdlip’te eğitim gören çocuklar fotoğraf serisiyle ilgili, “Azez’de eğitim tamamen yok olmuş durumdaydı. Tüm okullar ya harabeye dönmüş ya da karargâha çevrilmişti. Çocuklar yine de bu zor şartlar altında çamur deryalarında okula gitmeye çalışıyordu. Savaşı büyükler başlatıyor ama cezasını çocuklar çekiyor. Bu sıkıntıların en kısa zamanda son bulmasını ve çocukların düzgün bir yaşama kavuşmasını umuyorum” dedi.

SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, dünyadaki mülteci nüfusunun yüzde yetmişini kadınların ve çocukların oluşturduğuna değinerek, “Savaşın acılarını maalesef ki daha çok kadınlar ve çocuklar çekiyor. Çalışma, eğitimin aslında her ortamda yapılabileceğini gösteriyor ve çocuklara savaştan farklı bir yaşamın olabileceğini anlatmak açısından eğitim son derece önemli” dedi.

Kavlak, ayrıca 25 yıldan bu yana göç alanında çalışan ve adında sığınmacı kavramını barındıran ilk dernek olduklarını belirterek, “Yılın Basın Fotoğrafları yarışması kapsamında SGDD-ASAM Özel Ödülü bu yıl ilk kez verildi. Bu yıl derneğimizin kuruluşunun 25. yıl dönümü. Biz de bu ödül ile hem mültecilerin zor yaşam koşullarına dikkat çekmek, hem de bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Özellikle çocukların kayıp nesil olmaması için çalıştıklarını anlatan Kavlak, “SGDD-ASAM olarak her yaş grubuna yönelik sosyal uyumdan eğitime, ihtiyaç analizi ve insani yardıma kadar farklı çalışma alanlarımız var. Yıllar içinde kayıtlı danışan sayımız 1.3 milyon kişiye, toplam danışmanlık sayımız ise 3.7 milyona ulaştı. 25. yılımızda da mültecilerin hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Göç konusunda medyanın rolüne dikkat çeken Kavlak, “Hem Türkiye’nin hem de dünyanın gündeminde olan mülteci konusu için basın farkındalığı oldukça önemli. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’ne mülteci konusunun fotoğraf sanatçıları tarafından ele alınmasına katkı sağladığı ve bu farkındalığın oluşmasına vesile olduğu için müteşekkiriz” diye konuştu.

Ziyarete eşlik eden Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Türkiye’nin 4 milyona yakın mülteci ile dünyanın en büyük göçmen topluluğuna ev sahipliği yaptığını belirterek, Türkiye ve çevresinde yaşananların Yılın Basın Fotoğrafları ödüllerine de yansıdığını söyledi. Özel, “Sergilerimizde, yayınlarımızda ve organizasyonlarımızda SGDD-ASAM ile iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.