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Yıldızgörer: "Hakikati dile getiren Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız"

MÜSİAD MERSİN ŞUBE BAŞKANI SERDAR YILDIZGÖRER, CUMA HUTBESİ SIRASINDAKİ SÖZLERİ DOLAYISIYLA ELEŞTİRİLEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ'A DESTEK VERDİ.

Yıldızgörer: "Hakikati dile getiren Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız"

MÜSİAD MERSİN ŞUBE BAŞKANI SERDAR YILDIZGÖRER, CUMA HUTBESİ SIRASINDAKİ SÖZLERİ DOLAYISIYLA ELEŞTİRİLEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ'A DESTEK VERDİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:36
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Yıldızgörer: "Hakikati dile getiren Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, cuma hutbesi sırasındaki sözleri dolayısıyla eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek vererek, "Erbaş’ın, Müslümanlara ve aslında tüm insanlığa yönelik olarak yaptığı açıklamayı destekliyor, karşı duruş sergileyerek mesnetsiz şekilde toplumda infial oluşturma çabasında olan kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz" dedi.

Yıldızgörer, geçtiğimiz cuma günü Hacı Bayram Veli Camii’nde verdiği hutbe sebebiyle belirli kesimlerin eleştirilerine maruz kalan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek açıklamasında bulundu. İslam’ın, tarihin tozlu sayfalarında yer alan kısık sesler değil, aksine evrensel değerleriyle asırları kucaklayan ve her çağa seslenen ve tarihe yön veren bir din olduğunu vurgulayan Yıldızgörer, "Allah’ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın, cuma hutbesi sırasında tamamıyla İslam ve Kur’an’ı temel alarak ifade ettiği sözlerin, bir takım odaklarca kamuoyunda farklı bir algı oluşturma çabasıyla, art niyetli olarak farklı bir eksene çekilmeye çalışıldığını kaydeden Yıldızgörer, "Erbaş’ın, devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya ve toplumda fikri karmaşaya yol açmaya yönelik olduğu aşikar söz konusu söylem ve çabalar, yine milletimiz tarafından boşa çıkarılmaktadır. Bilinmelidir ki, ’İslam neyi haram kıldı ise onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde ise temizlik ve insana fayda vardır’ diyen Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız yalnız değildir. Bu konuda en yetkili kişi olarak Erbaş’ın, Müslümanlara ve aslında tüm insanlığa yönelik olarak yaptığı açıklamayı destekliyor, karşı duruş sergileyerek mesnetsiz şekilde toplumda infial oluşturma çabasında olan kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz" şeklinde konuştu.

MÜSİAD olarak, Müslümanları erdemli bir mücadeleye çağıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı desteklediklerini bir kez daha vurgulayan Yıldızgörer, "Hiçbir Müslümanın toplumsal ifsada yol açan, nesli çürüten zina, eşcinsellik, gayrı meşru hayat, nikahsız yaşama ve her türlü fuhşiyatı destekleyecek bir konumda olmadıklarını ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

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