Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Verimliliği Merkezi açıldı

YTÜ Enerji Verimliliği Merkezi Açılış Töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Dönmez, açılışta yaptığı konuşmasında , “Karadeniz’de bulunan gazı 2023 yılının ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz” dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından 18. RLC Günleri düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in video konferansla katıldığı etkinlikte, Türkiye’nin ihtiyacı olan Enerji Verimliliği Uzmanının yetiştirilmesi amacıyla kurulan YTÜ Enerji Verimliliği Merkezi’nin de açılışı gerçekleştirildi. Merkez, bakanlığın uygun görmesi durumunda mühendis ve diğer teknik personelin Enerji Yöneticisi Sertifikası alabilmelerini imkan sunacak. Ayrıca merkezde endüstriyel tesislerde karşılaşılan en önemli proses ve makineler için ihtiyaç duyulan personelin teorik ve uygulamalı olarak eğitim görmesiyle, Türkiye sanayisinin enerji verimliliği artırılarak, enerji tüketimlerinin ve zararlı çevresel etkilerinin azaltılması konusunda uzmanlaşmış personel yetiştirilip, üniversite sanayi işbirliği konusunda katkı sağlaması bekleniyor.

Bakan Dönmez, IEEE Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Kulübü düzenledikleri RLC Günleri etkinliği ile üniversite-sektör buluşması sağlanarak, karşılıklı ihtiyacın giderildiğini belirttiği konuşmasında, şunları kaydetti:

“Sadece derse girerek mühendis olunmaz. Bir konuda gelişme, mesafe kat edilmek isteniyorsa teorik bilgiye, okuldaki çalışmaya, pratik çabayı, piyasa ve sektör tecrübesini de eklemek gerekiyor. Üniversitede öğrencilerin eğitim ve tecrübe heybesine bir şeyler koymaya çabalayan gayretli gençleri görüyor ve onlarla da gurur duyuyoruz. Her zaman onların yanında ve destekçisi olacağımızın bilinmesini de arzu ederim. Bu ülkenin geleceği için değer üreten herkesin yanındayız. Üniversitede yirmi yıla yakın bir zamandır farkındalık oluşturmaya çalışan IEEE Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Kulübü de bu gayretli gençlerden oluşuyor. Bir bayrak yarışı içerisinde mevcut birikim ve tecrübeyi geriden gelen öğrencilere bırakıyor ve bu geleneğin sürmesine de imkân sağlıyorlar. Organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ve tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”

Etkinliğin üniversite sanayi işbirliği kapsamında çok önemli bir boşluğu doldurduğunu kaydeden Dönmez, “Elektrik, elektronik, enerji, otomasyon, otomotiv ve aydınlatma sektörlerinden öncü firmaları, akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin bu sektörlere ilgi duyan öğrencilerle bir araya gelmesi gerçekten önemli bir ihtiyaç. Buralarda yetişecek öğrenciler gelecekte bu ülkenim ihtiyaçlarının karşılanmasında hiç şüphesiz önemli rol üstlenecekler. Belki aranızdan bir bürokrat, bugün henüz bilgi olarak bir kıvama gelmemiş enerji alternatiflerini ortaya koyacak bir bilim adamı TOGG gibi yerli, milli otomobiller üretecek teşebbüs sahibi iş insanları belki bir ya da birçok bakan çıkacak. Onun için ben ülkemiz ve insanlık adına gösterilen her türlü gayreti takdirle karşılıyorum. Özellikle bu gayreti gösterenler dinamik, enerjik ve gözleri ışıl ışıl gençler olunca daha fazla önemsiyor ve onları Türkiye’nin gelecek şansları olarak görüyorum” dedi.

“Karadeniz’de bulunan gazı 2023 yılının ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz”

“Enerji gelişme yolunda vazgeçilmez bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç geliştikçe daha da artış göstermektedir” diyen Dönmez, “Türkiye şuan elektrik üretiminde kullanılan fosil yakıtlar arasında enerjide maalesef belli bir oranda dışa bağlı bir ülke. Bu bağımlılığımızı yaptığımız doğalgaz sondaj çalışmalarımızla, inşa ettiğimiz nükleer santraller ile ve yenilenebilir enerji ile azaltmaya çalışıyoruz. Malumunuz Karadeniz’de ülke olarak gurur duyacağınız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi bulduk ve bu gazı 2023 yılının ilk çeyreğinde sisteme dâhil edeceğiz. Bu gaz rezervi tüm Türkiye’deki mesken ve konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte. Türkiye’nin hali hazırda 100 bin megavatt kurulu enerji gücü var. Bu gücün 54 bin megavattı yenilenebilir enerjiden oluşuyor. Her geçen gün çevreci enerji oranımızı daha da arttırıyoruz. Tüm bunların yanı sıra enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılması ile ilgili çalışmalar yaparak hem bir bilinç oluşmasını sağlamaya hem de tüketim oranlarını düşürerek Türkiye kaynaklarına destek vermeye çaba sarf ediyoruz.

“Elektrik ihtiyacımızın yüzde 60’I yerli kaynaklardan sağlanıyor”

Yerli enerjinin önemine değinen Dönmez, “Dünya bugün bir enerji darboğazından geçiyor. Hem fiyatlar hem de tedarik konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Böyle bir ortamda yerli enerjinin önemi daha fazla öne çıkıyor. Son yıllarda yaptığımız büyük atılımlarla elektrik ihtiyacımızın yüzde 55 ile 60’ını yerli kaynaklardan sağlama imkânına kavuştuk” dedi.

Bakan Dönmez, Enerji Verimliliği Merkezi’nin açılışı ilgili olarak yapmış olduğu konuşmasında ise şu ifadelere yer verdi:

“Enerji Verimliliği Merkezi, öğrenci, mühendis ve teknik personellerin bilinç kazanması için kurulmuş bir merkez. Bu merkez ile saha öncesi, teori, pratik ve deneyleme imkânı elde edilecek. Bakanlığımız bu tür merkezlerin sayısının artması için gelen müracaatları titizlikle inceleyip sonuçlandırmaktadır. İnşallah bu merkezlerin sayısı daha da artacak. Buna gönülden inanıyorum.”

“Temiz enerji teknolojilerinde oldukça bir birikimimiz var”

Merkezin açılışında konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Üniversitemiz bazı alanlarda da öncü. Bunlardan bir tanesi temiz enerji. Temiz enerji teknolojilerinde oldukça bir birikimimiz var. Hem akademisyenlerimiz bu alanda çalışma yapıyor hem de öğrencilerimiz, öğrenci kulüplerimiz ve TEKNOPARK’ımız bu alanda üretimler yapıyor. Bugün ise bölgede bir ilk olan Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Verimliliği Merkezi’ni aldık ve bakanlık tarafından onaylı bir merkez haline geldik. Burada bir farkındalık oluşturacağız, bazı eğitimleri vereceğiz ve bu alanda çalışmak isteyen firmaları da yetkilendireceğiz. Yani aslında bir otorite, yön verici merkez haline dönüşüyoruz. Bu merkezde akademik birikimi; sektörün kullanımına sunmuş oluyoruz” dedi.

“Ülkemize hayırlı olsun”

Merkezin enerji verimliliği esas aldığını aktaran Yılmaz, “Dünyanın içinde bulunduğu enerji krizi, enerji verimliliğini, enerji alanında yapılan çalışmaları çok verimli kıldı. Aslında burada politika da üretilecek. Enerji ile ilgili bir takım politikaların da konuşulduğu bir takım teknolojilerin geliştirildiği, TEKNOPARK ile ilişkili ve kuluçka şirketlerin oluşturduğu ve bunlardan daha büyük ölçekli bir takım şirketlere dönüştü. Hatta kendi kurduğumuz fon ile bunları fonlayacağız, destekleyeceğiz ve dünya ölçeğinde şirketler de çıkartmaya çalışacağız. Aslında bunu böyle bir ekosistemin parçası olarak ve odağı olarak düşünmek gerekir. Ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

“Hedefimiz sanayi kuruluşlarındaki makinelerin verimli hale gelmesi”

Merkezde enerji yöneticisi yetiştireceklerini belirten Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğr. Üyesi Doç. Dr. Şaban Pusat, “Piyasada çalışan mühendislerin veya teknik personellerin merkezimizde eğitim almasını, alınan eğitimle beraber sanayi kuruluşlarında ekipmanların, makinelerin, sistemlerin daha verilmeli hale gelmesi için gerekli çalışmaların sağlanmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz merkezde birçok ekipmanımız var. Bu ekipmanların hepsi sanayide en çok gördüğümüz ekipmanlar. Bu ekipmanları öğrencilerimize, mühendislere bire bir gösterme şansı bulacağız” dedi.

“Merkezle birlikte teorinin dışına çıktık”

Eğitimler için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yetki belgesi aldıklarını kaydeden Doç. Dr. Pusat, “ Bakanlığın bize verdiği yetkiyle dışarıdan gelecek mühendislere, personellere eğitim vereceğiz. Bu eğitimin sonunda sınava girip, sertifika alabilecekler. Bu yetki belgesiyle endüstriyel tesislerde, binalarda enerji yöneticisi olarak çalışabilecekler. Merkezi kurarken onlarca firmayla çalıştık onların desteği ile beraber sanayinin ihtiyacı olan ekipmanları kurmaya çalıştık. Teorinin dışına çıkıp, sanayide teknik personellerin görebileceği tüm ekipmanları laboratuvarımıza yerleştirdik. Laboratuvarımızda eğitim görenler sanayiye geçtiklerinde çok rahat bir şeklide adapte olabilecekler. Çalıştıkları tesisin verimliliğini artırmak için gereken çalışmaları yürütebilecekler” ifadelerinde bulundu.