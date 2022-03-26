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Yıldız Holding’deki parlak projeler “Senenin Yıldızları”nda Yarıştı

Yıldız Holding şirketlerinin projelerle yarıştığı Senenin Yıldızları Ödül Töreni 14’üncü kez düzenledi. Toplam 9 kategorinin yer aldığı yarışmada bu yıl 212 proje başvurusuyla yeni bir rekor kırıldı. İnovasyondan maliyet avantajına, dijital liderlikten sıfır hataya kadar pek çok başlık altında hayata geçirilen projeler Yıldız Holding’e 7,3 milyar TL’lik katma değer sağladı.

Genel 26.03.2022, 12:51
Yıldız Holding’deki parlak projeler “Senenin Yıldızları”nda Yarıştı

Yıldız Holding şirketlerinin projelerle yarıştığı Senenin Yıldızları Ödül Töreni 14’üncü kez düzenledi. Toplam 9 kategorinin yer aldığı yarışmada bu yıl 212 proje başvurusuyla yeni bir rekor kırıldı. İnovasyondan maliyet avantajına, dijital liderlikten sıfır hataya kadar pek çok başlık altında hayata geçirilen projeler Yıldız Holding’e 7,3 milyar TL’lik katma değer sağladı.

Yıldız Holding’in yurt içi ve yurt dışındaki tüm şirketlerinde geliştirilen, Holding’e inovasyon ve itibar anlamında değer katan projelerin yarıştığı 14. Senenin Yıldızları yarışmasının ödül töreni 25 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki Yıldız Holding şirketlerinden yoğun bir katılımın olduğu ödül töreni aynı zamanda canlı yayın bağlantısıyla dijital ortamda da 71 bin holding çalışanına yayınlandı. Dokuz farklı kategoride ödüllerin verildiği etkinlikte Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, Pladis CEO’su Salman Amin ve GODIVA CEO’su Nurtaç Afridi birer konuşma yaptı.

Senenin Yıldızları Ödül Töreni, başlangıcından bu yana en çok başvuruyu alarak yeni bir başarıya imza attı. Yıldız Holding ve şirketlerinden toplam 212 proje, holdinge toplam 7,3 milyar TL katma değer kazandırdı. Bu projeler arasından 29’u uzman jüri tarafından finalist olarak belirlendikten sonra kazananlar holding çalışanları ve ana jürinin oylamasıyla seçildi.

“Başvurular Yıldız Holding’in girişimci, başarı odaklı zihniyetini açıkça ortaya koyuyor”

Senenin Yıldızları Ödül Töreni’nin açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü de Holding’in 2021 yılı performansına ve 2022 hedeflerine değindikten sonra gelenekselleşen bu yarışmanın önemini şöyle açıkladı: “Senenin Yıldızları’na her geçen yıl daha fazla başvuru alıyoruz. Bu yıl yüzde 5 artışla toplam 212 proje başvurdu. Türkiye’den İngiltere’ye, Çin’den Kazakistan’a, Avustralya’dan Mısır’a, Amerika Birleşik Devletleri’nden Nijerya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan 2 bine yakın Yıldız Holding çalışanı yıl boyunca bu projelere emek verdi. Bu başvurular Yıldız Holding’in girişimci, başarı odaklı zihniyetini açıkça gösteriyor. Biliyoruz ki Yıldız Holding bir bütündür ve başarılar hepimiz için bir mutluluk vesilesidir”

“Gelecek nesillere daha güçlü bir yapı bırakmak üzere çalışıyoruz”

Her yıl farklı bir temaya odaklanan ve yarışmanın en büyük ödülü olan Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü’nü ise Ali Ülker takdim etti. Yarışmanın en büyük ödülü bu yıl “İşin Geleceği - Yeni Çalışma Modelleri” başlığı altında verildi. Bu kategoride birinciliği ise pandemi koşullarına rağmen kısa sürede ve verimli bir projeye imza atarak daha kapsayıcı, konforlu, çevreye dost, dijital teknolojilerle donatılmış yeni bir kampüse taşınan pladis elde etti.

Ödülü pladis ekibine takdim eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker şunları ifade etti: “Bir şirket kurmayı ve yönetmeyi çocuk sahibi olmaya benzetiyorum. Bir çocuğu yetiştirirken sadece o günü kurtarmayı düşünmezsiniz. Attığınız her adım aslında ileriye yöneliktir, sizden sonrasını düşünürsünüz. Bizler Yıldız Holding’de gelecek nesillere daha güçlü bir yapı bırakmak üzere çalışıyoruz. Bu açıdan baktığımızda, ‘İşin Geleceği’ temasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle pandemi süreciyle birlikte yeni çalışma modelleri gündeme geldi, iş yapma şekillerimiz değişti. Beraberinde yeni nesillerin iş gücüne katılmasıyla beklentiler farklılaştı. Bu değişimlere uyum sağlayacak esnekliği kazanmak için çalışma modellerimizi yeniden yapılandırmak büyük önem kazandı. Kısacası, her zamanki gibi geleceği düşünerek adımlar attık ve bu yıl Senenin Yıldızları Ödül Töreni’nde bu adımları değerlendirmek istedik. Ödülün sahibi, pandemi döneminde uzaktan çalışma yetkinliğini en fazla artıran ve bununla ilgili alt yapıyı kurgulayan pladis’in yeni genel merkezi oldu. Elbette başvuran diğer projeler de çok kıymetliydi. Örneğin; Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanlığı’nın geliştirdiği uzaktan, ofisten, hibrit ve satış-saha çalışma modellerini kapsayan ‘UYDU Yeni Nesil Çalışma Modelleri’ ve iki ayrı lokasyonda benzer üretim yapan tesislerin ekiplerini uzaktan buluşturarak operasyonel mükemmelliği artırmaya yönelik ‘Value Stream Mapping-Değer Akışı Haritalaması’ bu kategorideki diğer değerli projelerden ikisiydi. Kıymetli projeleriyle bu kategoride yarışmaya katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”

14’üncü Senenin Yıldızları Ödüllerini Kazanan Projeler şunlar:

"GOYA: pladis Türkiye - “Dankek’in Dönüş Yolculuğu”

Sıfır Hata: pladis Türkiye - “Sıfır Yolculuğu”

Amaç Birliği: pladis Mısır - “MENA Bal Arıları”

Liderlik: GODIVA - “GODIVA’nın 2021 Gelişimi”

Büyümeye Katkı: pladis Birleşik Krallık ve İrlanda - “Mini Cheddar Büyüyor”

İnovasyon: pladis Birleşik Krallık ve İrlanda - “Jaffa Jonuts Lansmanı”

Maliyet Avantajı: Bizim Toptan - “Süper Proje”

Dijital Liderlik: pladis Türkiye - “pladis IoT Projesi”

Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü - “İşin Geleceği - Yeni Çalışma Modelleri”: pladis - “Hareket Halinde - pladis’in Yeni Genel Merkezi”.

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