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Yıldız Holding Kadın Platformu 2021 Raporu yayınlandı

Fırsat eşitliği alanında hayata geçirdiği uygulamalarını tek bir çatı altında toplamak amacıyla geçen yıl Kadın Platformu’nu kuran Yıldız Holding, 2021 Raporu’nu açıkladı. Rapora göre fırsat eşitliği alanında çalışmalara imza atan Yıldız Holding şirketlerinde, kadın çalışan oranı, yeni işe alınan kadın oranı ve terfi oranlarında yüzde 50’ye yakın artış sağlandı.

Genel 21.03.2022, 12:51
Yıldız Holding Kadın Platformu 2021 Raporu yayınlandı

Fırsat eşitliği alanında hayata geçirdiği uygulamalarını tek bir çatı altında toplamak amacıyla geçen yıl Kadın Platformu’nu kuran Yıldız Holding, 2021 Raporu’nu açıkladı. Rapora göre fırsat eşitliği alanında çalışmalara imza atan Yıldız Holding şirketlerinde, kadın çalışan oranı, yeni işe alınan kadın oranı ve terfi oranlarında yüzde 50’ye yakın artış sağlandı.

Geçen yıl ‘Kadın Platformu’nu hayata geçiren tüm şirketlerinde fırsat eşitliği temelinde büyük bir dönüşüm başlatan Yıldız Holding, ‘Kadın Platformu 2021 Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Yıldız Holding Kadın Platformu 2021 Raporu’nda; Yıldız Holding ve şirketlerinde fırsat eşitliği alanında hayata geçirilen iyi uygulamalar ve Kadın Platformu’nun çalışmaları tüm detaylarıyla anlatılıyor. Raporda; Yıldız Holding’de 2021 yılında kadın çalışan oranı, yeni işe alınan kadın çalışan oranı ve terfi eden kadın çalışan oranı gibi temel parametrelerde artış dikkat çekiyor.

Kadın çalışanların oranı istikrarlı bir şekilde artıyor

Yıldız Holding’de 2019 ve 2020 yıllarında kadın çalışan oranı yüzde 37 iken bu oran 2021 yılında yüzde 39’a çıktı. 2021 yılında en fazla kadın çalışan oranına sahip şirketlere bakıldığında yüzde 67 ile Godiva dikkat çekerken, ŞOK Marketler yüzde 49, Kerevitaş yüzde 44 kadın çalışan oranıyla Holding şirketleri arasında öne çıkıyor. 2021’de rapor kapsamına dahil edilen Yıldız Ventures’da da kadın çalışan oranı yüzde 42’ye ulaşmış durumda. Önceki yıla kıyasla kadın çalışan oranını en çok arttıran şirket ise yüzde 45’ten yüzde 49’a yükselen ŞOK Marketler oldu.

Yeni işe alımlarda da kadın çalışanlar öne çıkıyor

2020 yılında Yıldız Holding şirketlerinde tüm seviyelerde yeni işe alınan çalışanların yüzde 42’sini kadınlar oluştururken, 2021 yılında Yıldız Holding şirketlerinde yeni işe alınan kadın çalışan oranı yüzde 49 oldu. Godiva’da yeni işe alınanların yüzde 77’sini ve ŞOK Marketler’de yüzde 53’ünü kadınlar oluşturdu. Diğer yandan Holding şirketleri genelinde 2020 yılında terfi alanların yüzde 34’ü kadınken, 2021 yılında bu oran yüzde 45’e yükseldi.

“Fırsat eşitliğinde iş dünyası için rol model oluşturuyoruz”

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş: “Yıldız Holding’de kuruluşumuzdan bu yana büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğumuz fırsat eşitliği başlığını, daha kurumsal bir anlayışla ele almak istedik ve geçtiğimiz yıl Yıldız Holding Kadın Platformu’nun kuruluşuna imza attık. Bu platformla eşitlikçi, çoğulcu ve kapsayıcı bir toplumsal düzenin inşasına katkıda bulunan çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yıldız Holding Kadın Platformu altında fırsat eşitliği alanındaki performansımızı ve hedeflerimizi kamuoyuyla paylaşarak, paydaşlarımız, içinde yaşadığımız toplum ve iş dünyası için de önemli bir rol model oluşturmayı arzu ediyoruz. Bilindiği gibi Yıldız Holding olarak fırsat eşitliğine olan yaklaşımımızı paylaşmak adına Yıldız Holding Kadın Platformu Fırsat Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Manifestosu’nu hazırladık. Manifesto’da ‘Söylem’, ‘İş Ortamı’ ve ‘İş Birlikleri’ alanlarında taahhütler verdik ve bu üç alanda alınacak aksiyonlardan oluşan strateji yol haritamızı oluşturduk. Raporumuzda bu stratejinin ana hatlarını ve hedeflerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” diye konuştu.

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