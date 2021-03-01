Yıldız Dağı’nda yamaç paraşütü rüzgarı

Anadolu’nun parlayan yıldızı olma yolunda ilerleyen Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yamaç paraşütçülerini ağırladı.

Türkiye’nin en güvenli, en ekonomik, en genç kayak tesisi sloganı ile hizmetlerini sürdüren Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, vatandaşlara eşsiz anlar sunuyor. Kayak merkezi; kayak pistlerinin eğimi, yüksekliği, pistlerdeki kod farkı, pist çeşitliliği, kar kalitesi, karın kalış süresi, gece ve gündüz kayak yapma imkanı, su sporları ve yaz aktiviteleriyle yolunda emin adımlarla ilerliyor. Birçok kayak severe ev sahipliği yapan kayak merkezi bu kez profesyonel yamaç paraşütçülerini ağırladı. Profesyonel sporcular, 2 bin 200 metre yükseklikten başlayarak uçuş yaptılar. Sivas Havacılık Kulübü Derneği’nin hafta sonu gerçekleştirdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

“Her yönüyle muhteşem bir tesis’’

Sivas Havacılık Kulübü Derneği üyesi Hüseyin Coşkun ve Mehmet Yalman, kayak merkezinin her yönüyle muhteşem bir tesis olduğunu ifade ederek, "2 bin 200 metre yükseklikten kalkarak, rüzgarlı havada uçuş yapabilmenin mutluluğunu yaşadık. Yaz-kış kayak merkezinde yamaç paraşütü etkinlikleri yapıyoruz. Yamaç paraşütü yapmanın kışın ayrı bir keyfi oluyor. Kayak merkezimiz, her yönüyle muhteşem bir tesis. Yamaç paraşütü sporcularını Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde uçuş tecrübesi yaşamaya davet ediyoruz" dedi.