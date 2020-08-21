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Yıldırımlılara ‘telefonla ve online’ danışmanlık

SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİYLE ÖNCÜ PROJELERE İMZA ATAN YILDIRIM BELEDİYESİ, REHBERLİK HİZMETİ VERDİĞİ YILDIRIM AİLE DANIŞMANLIK EĞİTİM MERKEZİ İLE İLÇE SAKİNLERİNİN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDİYOR.

Genel 21.08.2020, 15:39
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Yıldırımlılara ‘telefonla ve online’ danışmanlık

Sosyal Belediyecilik hizmetleriyle öncü projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, rehberlik hizmeti verdiği Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi ile ilçe sakinlerinin yanında yer almaya devam ediyor.

Sosyal yardım desteğini arttırarak sürdüren Yıldırım Belediyesi, psikolojik desteğe ihtiyacı olan çiftlere ve şahsen başvuran kişilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. ‘Aile, Çocuk ve Yetişkinler İçin Terapi’ hizmetinin, koronavirüs salgını sürecinde ‘Telefonla ve Online Terapi’ sistemine taşındığı merkezde, haftanın her günü 08.00 – 17.00 saatleri arasında telefon görüşmesiyle veya talebe göre WhatsApp üzerinden görüntülü seanslar gerçekleştiriliyor. Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitimi Merkezi, 2 psikolog ve 3 aile danışmanından oluşan kadrosuyla Yıldırımlılara destek oluyor. Yıldırım Belediyesi’nin aile ve fertlere koruyucu, önleyici, geliştirici, rehberlik hizmeti verdiği merkezde 45 dakika süren seanslarda aile danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı ile yetişkin danışmanlığı konularında vatandaşların dertlerine çare aranıyor. Kurulduğu günden bugüne kadar 3 bin 635 seansta 2 bin 745 kişiye danışmanlık hizmeti sağlayan Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’nden yaralanmak isteyen vatandaşlar 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilir.

Günümüzde toplumda yaşanan sıkıntıların aile kurumunun daha da güçlendirilmesi ile aşılacağının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yerel yöneticiler olarak insanlara farklı hizmetleri bir arada sunmamız gerekiyor. Bizimde öncelikli hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Dolayısıyla önce insan diyerek sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların her türlü sıkıntılarında destek olmaya gayret ediyoruz. Göreve geldiğimiz gibi hayata geçirdiğimiz Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezimiz de bu kapsamda önemli çalışmalar yapıyor. Tamamen ücretsiz olan bu hizmetimiz sosyal belediyecilik alanında yürüttüğümüz hizmetler içerisinde örnek bir çalışma. Mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak için mutlu ve huzurlu aileler olması gerekir. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bunun çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

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