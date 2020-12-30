banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Covid-19 Aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
Covid-19 Aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
Putin'den dünya liderlerine yeni yıl mesajı
Putin'den dünya liderlerine yeni yıl mesajı
Fransız modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayatını kaybetti
Fransız modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayatını kaybetti

Yıldırımlılara ‘katılım payı’ müjdesi

Yıldırım Belediyesi, 2019, 2020 ve 2021 yılları için vatandaşlardan asfalt katılım payı almayacak.

Genel 30.12.2020, 15:34
7
Yıldırımlılara ‘katılım payı’ müjdesi

Yıldırım Belediyesi, 2019, 2020 ve 2021 yılları için vatandaşlardan asfalt katılım payı almayacak.

Yıldırım Belediyesi, ‘2020 fen işleri yılı’ vizyonu çerçevesinde ilçenin ulaşım standartlarını yükseltecek çalışmalara imza attı. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına rağmen çalışmalarına aralıksız devam eden Yıldırım Belediyesi, 2020 yılında 86 bin tondan fazla asfalt serimi gerçekleştirirken, 35 bin metrekare parke ve 46 bin metre de bordür uygulaması yaptı. Açılan yeni ulaşım arterlerinin yanı sıra yıpranan ve eskiyen yollarda asfalt çalışması yaptıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “2019’un sonuna doğru bir kamuoyu yoklaması yapmış ve sizlerden gelen talepler doğrultusunda asfaltlarımızın yenilenmesi, yeni imar yollarımızın, çıkmaz sokaklarımızın açılması, altyapı çalışmalarımızla ilgili adımların atılması, aynı zamanda park ve yeşil alanlarımızla ilgili çalışmalar yapmak adına 2020’yi fen işleri yılı ilân etmiştik. 80 bin tondan fazla asfaltı sokaklarımızda buluşturacağımızın taahhüdünü vermiştik. Ve 2019 yılında 20 bin ton civarında olan asfalt serimini, Fen İşleri Yılı olarak belirlediğimiz 2020 yılında 4,3 kat artırarak 86 bin ton seviyelerine çıkardık. Yine aynı dönemde parke uygulamalarımızı 5,7 kat artırarak 35 bin metrekareye yükselttik. 46 bin metre de bordür döşedik” dedi.

Bir taraftan hizmet üretirken bir taraftan da vatandaşa destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Pandemi süreci ile birlikte hemşerilerimizden katı atık bedeli almayacağımızı açıklayan ilk belediye olduk. Şimdi hemşerilerimize destek olmak adına önemli bir adım daha atıyoruz. Geçmiş yıllarda ilk defa asfalt dökülen yerlerde bölge sakinlerinden bir bedel talep ediliyordu. Biz 2019, 2020 ve 2021 yılında yapılan ve yapılacak tüm asfalt çalışmalarımız için hemşehrilerimizden herhangi bir bedel tahsil etmeyeceğiz ve tahakkuk ettirmeyeceğiz. Yıldırımlı hemşehrilerimiz asfalt parası olarak da bilinen katılım payı ödemeyecek. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi şartlarına rağmen ‘2020 fen işleri yılı’ vizyonu kapsamında belirlediğimiz hedefleri aştık. 2021’de bu çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 14 24
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12