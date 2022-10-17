Yıldırımın üstüne düştüğü 78 hayvan telef oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen olayda 78 küçükbaş hayvan telef oldu.

Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu Köyünde aniden bastıran yağmur yağışıyla birlikte yıldırımlar düşmeye başladı. Bu esnada ikametin bahçesinde bulunan Selim Arslan’a ait 100’a yakın küçükbaş hayvanın üstüne yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu bahçede bulunan hayvanlardan 78’i telef olurken 3 küçükbaş hayvan ise yaralandı. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Selim Arslan, küçükbaş hayvanlarının hareketsiz bir şekilde yerde görünce adeta şoka girdi. Oldukça mağdur olduğunu ve hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Arslan, yetkililerden yardım istedi.