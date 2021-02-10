Yıldırım’ın ‘cazibe merkezi’ pandemi sonrasına hazırlanıyor

Yıldırım Belediyesi’nin sosyal tesisleri arasında yer alan Kaplıkaya Cazibe Merkezi, yapılan tâdilat çalışmaları ile pandemi sonrasına hazırlanıyor.

Vatandaşların şehrin yoğunluğundan uzaklaşıp dinlenmek için tercih ettiği Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi, tâdilat çalışmalarının ardından yeniden ilçenin vitrini olmaya hazırlanıyor. Yıldırım Belediyesi, akvaryum filtrasyon sistemi bakım ve tadilatı, tenis kortu soyunma birimlerinin tadilatı, yürüyüş yolları zemin döşeme tadilatları, aydınlatma armatürleri ve alt yapısı yenileme, bay-bayan mescit ve abdesthane ilavesi, wc revize, güvenlik noktası yenileme çalışmaları ile tesisi pandemi sonrasına hazırlıyor. Diğer yandan da temizlik, çim biçme, bakım, onarım, boya ve çevre güzelleştirme gibi çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

İlçe sâkinlerinin uğrak noktalarından biri olan Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde daha iyi hizmet vermek için bir dizi revizyon çalışması gerçekleştirdiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, Uludağ’ın eteklerine kurulmuş, vadilerle bezenmiş güzel bir şehir. Şehir merkezi açısından ifade etmek gerekirse Bursa’nın en güzel havasının yine Yıldırım’da olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Özellikle Kaplıkaya Cazibe Merkezi’mizin olduğu vadi âdetâ tabiata açılan bir kapı. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte yoğun olarak gittiği Kaplıkaya Cazibe Merkezi’mizde hemşehrilerimize daha iyi hizmet vermek için gerçekleştirdiğimiz revizyon çalışmalarıyla Cazibe Merkezi’mize değer katacağız. Yıldırımlıların ve Bursalıların ailecek zaman geçirebileceği merkezimiz yapacağımız yenileme temizlik, çim biçme, bakım, onarım, boya ve çevre güzelleştirme gibi çalışmalar ile şehrimizin cazibe noktası olmaya devam edecek” diye konuştu.