Yıldırım’da sosyal belediyecilik farkı

Sosyal destek çalışmaları ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasındaki dayanışma bağını güçlendiren Yıldırım Belediyesi, gıdadan kıyafete, eşyadan engelli sandalyesine kadar birçok destek malzemesini ilçe sâkinlerine ulaştırıyor.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen hizmetlere imza atan Yıldırım Belediyesi, gerçekleştirdiği sosyal destek çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Yıldırım Belediyesi tarafından 2019 yılının Nisan ayından bu yana 13 bin 815 aileye gıda yardımı yapılırken, Ramazan ve Kurban Bayramlarında 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda desteği sağlandı. Aynı dönemde çocuklar başta olmak üzere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ve Bir Bot Bir Mont Projesi kapsamında 5 bin 685 kişiye giysi desteğinde bulunuldu. Yine ihtiyaç sahibi 95 vatandaşa ikinci el eşya teslim edilirken, 929 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Bu dönemde 22 bin 180 kişiye çorba dağıtımı da gerçekleştiren Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 52 bin 511 kişiye de sıcak yemek teslim etti. Engelli vatandaşların da taleplerini geri çevirmeyen Yıldırım Belediyesi, 66 tekerlekli sandalye ve 34 hasta yatağı desteği sağladı.

Covid-19 sürecinin başından itibaren dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarına hız veren Yıldırım Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Bu kapsamda 10 bin 568 kişiye hayırseverlerin de desteği ile hazırlanan gıda kolileri teslim edildi. Sokağa çıkmaları kısıtlanan kimsesiz, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi 16 bin 17 aileye 37 bin 451 kişilik sıcak yemek dağıtıldı. Bunun yanında yine ihtiyaç sahibi 7 bin 800 kişiye çorba dağıtımı, 52 bin 511 kişiye yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Pandemiye karşı öncelikli risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların sağlığının korunması adına 17 bin 698 kişiye maske ve kolonya desteği sağlandı. Dünya Gıda Bankası ve Fazla Gıda Derneği ile yapılan iş birliği ile çocuklara 69 bin 792 mama ve meyve suyu dağıtıldı.

Paylaşmayı destekleyen, dayanışma içinde olan bir belediye anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da sosyal belediyecilik hizmetlerimizi, insanlarımıza hakkaniyetle ulaşmayı amaçladığımız bir çalışma alanı olarak görüyoruz. Yardım konusu insanların ihtiyaçlarını karşılama hususunda hassas olunması gereken bir çalışma yapmayı gerektiriyor. Ayrıca adaletli olma ve ihtiyacı olanların hakkını savunma hususunda tespit edilen ya da başvuru yapan hemşehrilerimizin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı hakkında tahkikat gerçekleştiriyoruz. İnançlarımız ve değerlerimizden, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın duygularını zedelemeden yardımlaşma yapılmasını idrak ettik. Veren el ile alan el arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan insanlarımızın eksiklerini gidermeye çalışırken, diğer taraftan da toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygusunu pekiştiriyoruz” diye konuştu.