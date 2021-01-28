Yıldırım’da kar timi 7/24 görev başında

Yıldırım Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, yolların kapanmaması için 7/24 kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Yıldırım Belediyesi, kar yağışı ile birlikte ilçedeki 69 mahallede yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Gece ve gündüz iki ekip halinde nöbet tutan karla mücadele ekipleri, karın yollarda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz bir durum oluşturmaması adına gün boyu ilçedeki kaldırımlar da dâhil olmak üzere kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda onlarca olaya anında müdahale eden ekipler, yaşanması muhtemel aksaklıkların kısa sürede önüne geçerken yapılan çalışmalarda araçların ve vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanıyor.

İlçe sakinlerinin sorunsuz bir kış geçirmeleri için karla mücadele konusunda gece gündüz çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yaşanan kar yağışlarının ardından hemşehrilerimizin günlük hayatın sekteye uğramaması ve ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması maksadıyla Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’müzdeki tüm personellerimiz ve 29 araçla 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Kış mevsiminin zorlu şartlarına karşı hazırlıklıyız. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan 6 adet tuz serici robot, 3 iş makinesi, 6 kar küreyici, 1 greyder, 1 ekskavatör, 12 kamyon ve 60 personelle, kış boyunca Yıldırım’da kar ve buzla mücadelemizi sürdüreceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde 3 iş makinesi, 2 kamyon, 4 açık kasa, 4 böcek ve 734 personelle hemşehrilerimizin günlük yaşamlarının ve ulaşımlarının aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımız kış boyunca olası kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumları Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nin ‘444 16 02’ numaralı telefonuna iletebilirler” ifadelerini kullandı.