Yıldırım’da fikirler projeye dönüşüyor

Yıldırım Belediyesi, fikirleri hayâl olmaktan kurtarıp gerçeğe dönüştürüyor.

Proje hazırlama aşamasında yürütülmesi gereken analiz ve planlama aşamalarını gerçekleştirebilecek şekilde beceri ve tutum kazandırmayı hedefleyen Yıldırım Belediyesi, girişimci adaylarından uygulamalı olarak bir proje hazırlamalarını bekliyor. Zengin bir içeriğe sahip olan eğitim serisi hakkında dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Proje hazırlama ve yönetimi eğitimi ile niyetimiz, bu alana ilgisi olan hemşehrilerimizin, proje hazırlama yöntemlerine vâkıf olmalarına yardımcı olarak tasarlayacakları projeleri daha verimli bir şekilde oluşturmaları için zemin hazırlamak. Zira her şey bir fikirle başlar ve projeye dönüşmeyen fikirler sadece hayâldir. Projeden ürüne uzanan yolculukta, fikirlerin ancak gerçeğe dönüşmesi ile ekonomik ve toplumsal değer oluşturmak mümkündür” dedi.

Eğitime katılanların bir kurum veya kuruluşa rahatlıkla proje yazabilecek seviyeye geleceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Proje hazırlama ve yönetimi eğitimi ile katılımcıları, ulusal ve uluslararası hibe projesi veren kurumlara başvuru yapabilecek seviyeye getirerek proje yazma kabiliyeti kazandırmayı hedefliyoruz. Bir projenin nasıl hazırlanacağını verdiğimiz eğitimde adım adım anlatacağız ve akabinde ulusal ve uluslararası hibe veren kurumların projelerine başvuru ne şekilde yapılır, nelere dikkat edilmeli gibi püf noktalar hakkında bilgi vereceğiz. Eğer ilerleyen süreçte bu alanda uzmanlaşmak isterlerse proje danışmanlığı, proje yürütücülüğü, proje yönetimi konularında kendilerini geliştirip bu alanda hizmet veren işletmelerde istihdam edilebilirler” diye konuştu.

7 Şubat’ta başlayan eğitimin 8 hafta süreceğini belirten Yılmaz, “İlk dersimizi geride bıraktık. Öncelikli hedefimiz derslerin genel gidişatı ile alakalı katılımcılarımızın zihinlerinde bir yol haritası oluşturmaktır. İlerleyen haftalarda ‘fikrin projeye dönüşme süreci’ , ‘proje türleri ve fon kaynaklarına genel bir bakış’ , ‘proje döngüsü yönetimi’ , ‘mantıksal çerçeve yaklaşımı’, ‘analiz aşamaları’, ‘planlama aşamaları’, ‘projede mali esaslar ve finansman yönetimi’ konularını katılımcılarımız ile konuşacağız” dedi.