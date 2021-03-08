Yıldırım’da çiçek kokulu 8 Mart

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yıldırım Belediyesi’ndeki kadın çalışanlara çiçek takdim etti.

Bu özel günde özel ihtiyaçlı çocukların ailelerini unutmayan Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, annelere Başkan Oktay Yılmaz’ın selamını ileterek, içerisinde şal, diş macunu, diş fırçası, sabun, şampuan, havlu, çorap ve el feneri bulunan hediye paketi dağıttı. Yıldırım Belediyesi Kültür Müdürlüğü çalışanları da, ilçedeki metro duraklarında ve halkın yoğun olarak kullandığı meydanlarda kadınlara çiçek verdi. Ekipler, Barış Manço Kültür Merkezi, Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı, Setbaşı, Namazgah ve Erikli meydanlarında bulunan billboardlara da çiçek bıraktı.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’ndeki kadın personelle bir araya geldi. İlk ziyaretini Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne gerçekleştiren Başkan Yılmaz, sağlık çalışanlarına kasımpatı çiçeği dağıtarak personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Pandemi döneminde gösterdikleri başarıdan dolayı kadın sağlık çalışanlarının bu anlamlı günde hatırlanmasının ayrı bir önemi olduğunu belirten Oktay Yılmaz, “Bizlerde bu anlamlı günde kadın sağlık çalışanları ile bir araya gelerek salgını kontrol altına almak için gösterdikleri gayret ve çabayı takdir ettik” diye konuştu.