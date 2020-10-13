Yıldırım için güç birliği

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ağırladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ve Belediye Başkan Yardımcıları katıldı. Kurumlar arası iş birliği vurgusu yapılan görüşmede Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verirken kurumlar arası geliştirilecek ortak projeler değerlendirildi.

Yıldırım Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında yapılan çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa ve Yıldırım bizim ortak sevdamız. Biz, şehrimiz ve hemşerilerimiz için el ele, gönül gönüle vererek problemlere hızlı ve kalıcı çözümler üretme gayreti içerisindeyiz. Özellikle ilçemizin yıllardır biriken sorunlarının bertaraf edilerek, Yıldırım’ın yeniden yapılanması noktasında önemli projelere imza atıyoruz. Bursa’mızın nüfus yoğunluğu en yüksek ilçesi olarak çok geniş bir hizmet alanımız var. Bu kapsamda Belediyemiz olanakları ile gerçekleştirdiğimiz projelerimizin yanında başta Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarla yürüttüğümüz ortak projeler ve iş birliğini çok önemsiyoruz. Tarihi mirası, doğası, kültür zenginliği ile büyük bir değer olan Yıldırım ilçemize hizmet ederken, şehrimize değer katacak iş birliklerine imza atıyoruz. İlçemizdeki imar sorununun çözüme kavuşturulması başta olmak üzere, birçok sosyal donatı alanının ilçemize kazandırılmasında Sayın Başkanımız ile hem Bursa genelinde hem de Ankara’da temaslarda bulunuyoruz. Bu minvalde gerçekleştirdikleri destek ve özgün projelerle hemşehrilerimizin hayat kalitesini artırma çabalarımıza sağladıkları katkılar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a, ekibine ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bursa’nın 16 ilçesinde olduğu gibi Yıldırım için canla başla çalışmayı sürdürdüklerinin altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İlçemizin güzelleşmesi, marka değerinin artması ve Yıldırım’ın ekonomik anlamda daha müreffeh hale gelmesi için el birliği ile canla başla elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Yıldırım tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve ekonomiye sağladığı katma değer ile sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin bir değeri. Biz de Payitaht Bursa’nın ecdat yadigârı şehri olan Yıldırım’ın değerine değer katmak için, gereken her türlü desteği sağlıyoruz, birbirinden değerli projeler üretiyoruz. Yıldırımlılar bize destek verdi, bize güç verdi, biz de verilen bu desteği, verilen bu gücü, eğitim, sağlık, altyapı, ulaşım ve diğer birçok alanda hizmete dönüştürmenin, ilçe sakinlerimizin hizmetine sunmanın derdi ve hesabı içerisindeyiz. 250 dönümlük alanda Vakıfköy Kent Parkımızı tamamladık. Futbol sahalarıyla, spor salonlarıyla, yapay havuzlarıyla, lunaparkıyla, yeşil alanlarıyla, piknik alanlarıyla 250 dönümlük bir sosyal donatı daha Yıldırım’da hayat buldu. 205 dönümlük bir alanda atıl duran Gökdere Parkı’nın bu durumdan kurtulması için inşallah kısa süre sonra Millet Bahçesi çalışmalarımıza başlıyoruz. Çünkü bizim için yeşil, olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Çünkü Bursa’ya, Yıldırım’a yeşil çok yakışıyor. Yaptığımız tüm çalışmalar, çocuklarımızın daha güzel yarınlara erişmesi, onların daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için. Hızla büyümüş Yıldırım ilçemizi hep beraberce dönüştürmek, hep beraberce ihtiyaçlarını karşılamak noktasında el birliği ile çalışıyoruz” diye konuştu.