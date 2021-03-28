Yıldırım Ekipleri’nden huzur uygulaması

Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Ekiplerini bugün, çok sayıda personel ve araç ile İstanbul genelinde çalışma yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatlarıyla Güven Timlerine bağlı Yıldırım Ekipler kurulmuştu. Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Ekiplerini bugün, toplam 610 ekip 90 motor ile İstanbul genelinde çalışma yaptı. Ana yol, cadde, park, metruk alanlar ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimler yapıldı. Şüpheli araçları durduran Yıldırım ekipleri araçları ve yolcuların üstünü aradı ve genel bilgi taraması(GBT) sorgusundan geçirdi.

30 ruhsatsız silah ve 2188 gram uyuşturucu

Uygulamalarda 109.116 Gbt yapıldı, 487 Aranan Şahıs yakalandı. Ayrıca uygulamalar sırasında 30 Ruhsatsız silah ve 2188 Gram uyuşturucu madde ele geçirildi.