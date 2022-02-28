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Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, ev ziyaretleriyle gönül alıyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, aile ziyaretleri kapsamında ilçedeki üç evi ziyaret ederek vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyip notlarını aldı.

Genel 28.02.2022, 14:49
Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, ev ziyaretleriyle gönül alıyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, aile ziyaretleri kapsamında ilçedeki üç evi ziyaret ederek vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyip notlarını aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ev ziyaretleri kapsamında AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte Sonkur, Kaya ve Yılmaz ailelerini ziyaret etti. İlk durağı Şirinevler Mahallesi’nde ikamet eden, şehit İsmet Sonkur’un ailesi olan Başkan Yılmaz, Baba Mehmet Sonkur ve anne Besra Sonkur ile sohbet etti, hayır dualarını aldı. Şehit ve gazi ailelerinin her daim yanında olduklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Vatan toprağımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Bu bedelin bir karşılığı yok, bu hiçbir şeyle mukayese edilemez. Ödenen bu bedel emsalsizdir. Bu anlamda şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır” dedi. Aile sakinleri de evlerinde ağırlamaktan dolayı mutluluk duydukları Başkan Yılmaz’a, Milletvekili Müfit Aydın’a ve misafirlere şehit ailelerini unutmadıkları ve her daim gündemlerinde tuttukları için teşekkür etti.

‘Yaşlılarımız bizim kıymetlimiz’

Sonkur ailesinden sonra Yunus Emre Mahallesi’nde oturan ve seçim çalışmalarında bilbordlarda elini öptüğü fotoğrafı yayınlanan Hanife teyzeyi ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, Hanife Kaya ve ailesi ile sohbet etti. İlçedeki yaşlılarla sık sık bir araya geldiğini belirten Yılmaz, “Bizler büyüklerimize saygıda ve sevgide kusur etmemeyi medeniyetimizin öğretilerinden edindik. Başımızın tacı büyüklerimizin bizlere olan emeğinin karşılığını vermek için ne yapsak az. Bu yüzden bizleri bugünlerimize hazırlayan değerli büyüklerimizin hal ve hatırlarını sorduk, onların hayır dualarını aldık” ifadelerini kullandı.

“Engelleri birlikte aşacağız"

Başkan Yılmaz’ın son durağı Kazım Karabekir Mahallesi’nin özel çocuklarından Alperen Yılmaz’ın evi oldu. Geçtiğimiz hafta anne Şaduman Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’dan, yakınlarındaki Şehit Sinan Uçan Parkı’na yürüme engelli oğlu ve diğer engelli çocukların yararlanabileceği salıncak istedi. Başkan Yılmaz’ın talimatı ile kısa süre içerisinde parka salıncak montajının gerçekleştirildiğini belirten anne Şaduman Yılmaz, taleplerini dikkate alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Yıldırım’da yaşayan her bireye eşit hizmet ulaştırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak için büyük gayret gösteriyoruz. Kendilerini evlerinde ziyaret ederek onlarla sohbet ediyor, özel günlerinde yanlarında bulunarak yalnız olmadıklarını gösteriyoruz. İsteklerine anında cevap vermeye çalışıyoruz. Alperen evladımızın ve annesinin salıncak talebini duyar duymaz renovasyon çalışmalarının devam ettiği Şehit Sinan Uçan Parkımıza engelsiz salıncak yerleştirdik. Mutluluğuna bizzat şahit olmak için de kendisini ziyaret ettik. Yıldırım’da engelleri birlikte aşacağız” dedi. Başkan Yılmaz, “Ev ziyaretleri ile vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz. Bir ilçenin mutluluğu, evlerdeki mutluluktan başlar. Hanelerimizin güler yüzü hiç solmasın" dedi.

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