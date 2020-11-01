Yıldırım Arama Kurtarma İzmir’de umut oldu
YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, “MERKEZ ÜSSÜ İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM HABERİ BİZLERİ DERİNDEN SARSTI. OLAYIN YAŞANDIĞI İLK ANDAN İTİBAREN BELEDİYEMİZİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİK. İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA ÖNCELİKLE ENKAZ ALTINDA KALAN VATANDAŞLARIMIZIN KURTARILMASI İÇİN ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE DAHİL OLDUK. TEK AMACIMIZ ENKAZ ALTINDAN BİR CANI DAHA KURTARMAK. TÜM İZMİR’E VE ÜLKEMİZE GEÇMİŞ OLSUN. HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH’TAN RAHMET, YARALILARA DA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM” DİYE KONUŞTU.
İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından kısa süre içeresinde deprem bölgesine intikal ederek, arama kurtarma çalışmalarına katılan Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma ekipleri, 62 yaşındaki Emine Eren’i 14 saat sonra enkaz altından çıkararak Türkiye’nin umudu oldu.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın talimatıyla teyakkuza geçen Yıldırım Arama-Kurtarma ekipleri, kısa bir sürede deprem bölgesine ulaşarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. 3 tam donanımlı araç ve 11 personelle deprem çalışmalara katılan Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma ekipleri, Bayraklı İlçesi’ndeki Adalet Mahallesi Barış Apartmanı’nda arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Yıldırım Arama Kurtarma ekipleri, depremin ardından 14 saat sonra enkaz altında kalan 62 yaşındaki Emine Eren ile 3 kişiyi enkazdan çıkarmayı başardı.
Deprem nedeniyle yaşanan can kayıplarının kendilerini büyük üzüntüye boğduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem haberi bizleri derinden sarstı. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalarda öncelikle enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için arama kurtarma faaliyetlerine dahil olduk. Tek amacımız enkaz altından bir canı daha kurtarmak. Tüm İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.
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|5
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|4
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|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
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|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
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|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
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|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
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|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Everton
|7
|13
|3. Southampton
|7
|13
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|7
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|5. Chelsea
|7
|12
|6. Aston Villa
|6
|12
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|12
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|6
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|11
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|11
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|10
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|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Sheffield United
|7
|1
|19. Fulham
|6
|1
|20. Burnley
|6
|1
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|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|6
|14
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|14
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|13
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|12
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|12
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|7
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|7
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|5
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|6
|4
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