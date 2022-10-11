Yıldırım ailesi, Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hayata tutundu

Başakşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi ile hayatlara dokunuyor. Engelli iki kızıyla haftanın üç günü müzik eğitimlerine katılan Hidayet Yıldırım, Dünya Kız Çocukları Günü’nde kızlarıyla birlikte şarkı söyledi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki engelli vatandaşlar için geçen yıl hizmete açtığı Engelsiz Yaşam Merkezi ile hayatlara değer katıyor. Merkezde aldıkları eğitimler sayesinde hayata sıkı sıkı tutunmayı başaranlardan biri de Yıldırım ailesi oldu. Engelli iki kızıyla haftanın üç günü müzik eğitimlerine katılan Hidayet Yıldırım, Dünya Kız Çocukları Günü’nde kızlarıyla birlikte şarkı söyledi. Meryem ve Derya, annelerine enstrüman çalarak eşlik etti. Merkezde çocuklarıyla birlikte müzik eğitimi alan Hidayet Yıldırım, engelli iki kızının müzik sevgisiyle hayata tutunduğunu söyledi. Anne Yıldırım, Dünya Kız Çocukları Günü’nde kızlarıyla birlikte şarkı söyledi.

“Yüzleri gülmeye başladı”

Engelsiz Yaşam Merkezi’nden önceki hayatlarını anlatan Hidayet Yıldırım, “Meryem(30), Derya(27) ve Merve(15)isimli dünya güzeli 3 kızım bulunuyor. Merve ve Derya’nın zihinsel ve ortopedik engeli bulunuyor. Müzik eğitimlerimize başlamadan önce iletişim kurmakta zorlanıyorlardı. İçlerine kapanık ve kendi hallerindeydiler. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde müzikle tanıştıktan sonra hayatımız değişti. Yüzleri gülmeye başladı, toplum içerisindeki sosyal aktiviteleri de arttı. Daha aktif ve daha mutlu oldular” şeklinde konuştu.

“Kızlarım çalıyor, ben söylüyorum”

Aldıkları eğitim sonucunda kızlarının enstrüman çalmaya başladığını ifade eden Yıldırım, “Öğretmenlerimizin sayesinde daha önce iletişim kuramayan çocuklarım hayata yeniden tutundu. Müzik hayatlarını değiştirdi. Kızlarının mutluluğu ile mutlu olduğu söyleyen Hidayet Yıldırım, “Meryem ve Derya’nın mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Müzik eğitimlerinin olduğu günleri biliyorlar ve o gün geldiğinde bir an önce Engelsiz Yaşam Merkezi’ne gitmek istiyorlar. Zil gibi ufak enstrümanlarla ses çıkartıyorlar, ben de şarkı söylüyorum. Dünya Kız Çocukları Günü’nde merkezimize gelerek şarkılar söyledik. Bizlere bu imkânı sağlayan Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu’nda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.