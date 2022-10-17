Yıl sonuna kadar Türkiye’yi ortalama 47 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor

Yaz sezonunu oldukça hareketli geçiren mega kent, sonbaharın gelişiyle birlikte yeni rekorlara hazırlanmaya başladı. İstanbul ve Türkiye turizmi hakkında bilgiler veren Turizmci Harun Yurdakul, “Yıl sonuna kadar Türkiye’ye ortalama 47 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Ocak-Ağustos döneminde İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109,74 oranında artışla 10 milyon 180 bin 789 kişi oldu” dedi.

Türkiye’de yaz sezonu bu yıl hareketli geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan sınır giriş istatistiklerine göre, 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 108,48 oranında artış yaşandı. Yabancı ziyaretçi sayısı, 2022 yılının Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 29 milyon 334 bin 652 kişiye yükseldi. 2022 yılının ilk sekiz ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, pandemi öncesi dönem olan 2019 yılının yüzde 5,38 oranında gerisinde kaldı. Ocak-Ağustos döneminde İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109,74 oranında artışla 10 milyon 180 bin 789 kişi oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turizmci Harun Yurdakul, Türkiye’ye şu ana kadar ortalama 29 milyon civarında turist geldiğini söyledi. 2023 itibarıyla verilerin çok daha iyi olacağını ifade eden Yurdakul, 47 milyon insanın Türkiye’ye geleceğini ve bu insanlardan beklentilerinin ortalama 35 milyar dolar olduğunu belirtti.

"Yaptıklarımız devletimize bir katma değer olarak geri dönüyor"

Yaptıklarının devlete bir katma değer olarak geri döndüğünü dile getiren Yurdakul, "Şu ana kadar Türkiye’ye ortalama 29 milyon 500 bin civarında turist geldi. İstanbul ile alakalı da 10 milyon civarı turist gelmiş bulunuyor. Türkiye olarak bakıldığında bizim en son 42 milyon civarıydı ama son zamanlarda bakanlık tekrar bir hedef güncellemesi yaptı. Ortalama 45-47 milyon turist beklentisi içinde. Gelir olarak bakıldığında yaklaşık 35 milyar dolarlık bir beklenti içindeyiz. İstanbul olarak bakıldığında ise bu sayının ortalama yüzde 30-35’ini aldığı takdirde ortalama 15-16 milyon civarı İstanbul’a gelmesini bekliyoruz. Bizim Tarihi Yarımada dediğimiz yarımadamız, şu anda İstanbul’a gelen insanların yaklaşık yüzde 40’ının Fatih bölgesinde konakladığını düşünürseniz, bu bölgede aslında yapılması gereken çok şey var. Trafiğiyle, otoparkıyla veya gelen otobüslerin, rehberlerin daha rahat etmeleriyle alakalı birtakım faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Bunu yaparken de tabii ki belediyelerle, valilikle, turizm il müdürlükleriyle veya bakanlıkla bunları bir şekilde yine TURSAB’ın güdümünde birtakım yerlerle görüşerek, bunları aktif hale getirmemiz gerekiyor. İstanbul’da bazı yerlerimiz var. Süleymaniye Camii çevresi gibi hala birçok yerimiz mezbele halinde. Buraları birtakım kurumlarla görüşüp tekrar eski haline ayağa kaldırmamız gerekmekte. Bunları yaptıkça da bizim o bölgelerde turist sayımız, gelen insanların daha rahat bir şekilde konaklama yapmaları sağlanabilir. İnsanlar daha rahat bir şekilde günlerini burada geçirebilirler. Eğer birtakım cari eksikleriniz varsa bunları ancak turizmle güçlendirebilirsiniz. Yaklaşık 35 milyar dolarlık bir beklenti içindesiniz ve bu rakamlar hala 2019 yılındaki seviyeye çıkmış değil. Şu anki rakamlarımız bile hala 2019 senesi verilerinin yüzde 5 altında. İnşallah 2023 itibarıyla bizim verilerimiz çok daha iyi olacak. Bizim beklentimiz bu. 47 milyon insan gelecek ve bu insanlardan beklentimiz ortalama 35 milyar dolar. Bunları inşallah en yakın zamanda 45-50 milyar dolarlarla telaffuz etmeye çalışacağız. Biz burada her ne yapıyor olsak da sonuçta bu devletimize bir katma değer olarak geri dönüyor. Biz acenteciler olarak çantamızı alıyoruz, yurt dışına gidip oradan turist getirmeye çalışıyoruz. Sonuçta bu insanlar Türkiye’ye geldiğinde İstanbul esnafı daha rahat bir hale geliyor. Kafesiyle, restoranıyla veya uçak firmasıyla. Biz bu konuda devlete çok büyük bir destek olduğumuza inanıyoruz" şeklinde konuştu.