banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!

Yıkılan binanın hafriyatı yan binadaki evin yatak odasına doldu

Rize’de kamulaştırıldıktan sonra yıkımı devam eden binanın hafriyatı bitişikteki binanın duvarını delince, molozlar ev sahibinin yatak odasına doldu.

Genel 04.05.2021, 15:26
Yıkılan binanın hafriyatı yan binadaki evin yatak odasına doldu

Rize’de kamulaştırıldıktan sonra yıkımı devam eden binanın hafriyatı bitişikteki binanın duvarını delince, molozlar ev sahibinin yatak odasına doldu.

Olay, merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan Yeni Birlik Apartmanı’nda meydana geldi. Apartmanın hemen yanında Karayolları tarafından kamulaştırıldıktan sonra yıkım kararı çıkartılan binanın yıkım işleri esnasında üst üste yığılan hafriyatlar apartmanların birbirine yakınlığı nedeniyle diğer yıkım kararı olmayan apartmana yaslandı. Yıkım esnasında sürekli biriken hafriyatlar, içerisinde Demircan ailesinin yaşadığı evin duvarının çökmesi ile yatak odasının içerisine doldu. Büyük bir gürültüyle odaya giren hafriyatı gören aile ise kısa süreli şok yaşadı. Çalışmaları durdurtan aile 1 gece boyunca duvarı açık şekilde olan evde kalmak zorunda kaldı. Ertesi gün ise duvar Rize Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından onarılmaya başlandı.
Yorumlar (0)
24°
açık