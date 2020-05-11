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Yeşilköy salgın hastanesi açılış için gün sayıyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Yeşilköy’de yapılan Yeşilköy Hastanesi inşaatında 34’ncü güne gelindi. Açılışına gün sayan hastanenin son durumu ise havadan görüntülendi.

Yeşilköy salgın hastanesi açılış için gün sayıyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Yeşilköy’de yapılan Yeşilköy Hastanesi inşaatında 34’ncü güne gelindi. Açılışına gün sayan hastanenin son durumu ise havadan görüntülendi.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:29
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Yeşilköy salgın hastanesi açılış için gün sayıyor

Havadan çekilen görüntülerde inşaatın büyük bir kısmının tamamlandığı ve çevre düzenlemelerine geçildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapımına başlanan Yeşilköy Hastanesi'nde önemli aşama kaydedildi. Çalışmalarda kaba inşaatın büyük kısmının bitmesinin ardından çevre düzenlemesine geçildi. 34 gün önce yapımına başlanan inşaattaki son durum havadan görüntülendi. Açılışına günler kalan hastanenin biten kısımları için getirilen ofis malzemeleri ise yerleştirildi.

İşçilerin yoğun mesaisi ile yapımına aralıksız devam edilen hastanenin Ramazan Bayramı'ndan önce korona virüs ile mücadele kapsamında hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

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