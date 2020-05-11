Yeşilköy salgın hastanesi açılış için gün sayıyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Yeşilköy’de yapılan Yeşilköy Hastanesi inşaatında 34’ncü güne gelindi. Açılışına gün sayan hastanenin son durumu ise havadan görüntülendi.